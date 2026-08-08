Resumen: Una captura en Segovia terminó con la incautación de una pistola Glock 17, 54 cartuchos y un dron durante un operativo de la Policía.

¡No iba precisamente de paseo! Capturan a hombre con una pistola y un dron en Segovia

Una captura en Segovia terminó con la incautación de un arma de fuego, munición y un dron, durante un procedimiento adelantado por la Policía Nacional en el corregimiento de Santa Isabel, Antioquia.

El operativo se realizó el pasado viernes 7 de agosto, en el sector El Cementerio, donde uniformados de la Subestación de Policía Santa Isabel adelantaban labores de registro, control y verificación de antecedentes como parte de la estrategia “Juntos por Antioquia”.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana, a quien las autoridades le encontraron una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y 54 cartuchos del mismo calibre.

Además del armamento, los policías incautaron varios elementos tecnológicos. Entre ellos se encontraba un dron DJI Matrice 4T, acompañado de tres baterías, un control remoto y su respectivo cargador.

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La captura en Segovia se produjo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 110 Seccional de Segovia.

Ahora será esta autoridad la encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer las responsabilidades del capturado, respetando el debido proceso.

Las autoridades no entregaron información adicional sobre el posible uso que tendría el dron encontrado durante el procedimiento. La Policía indicó que continuará realizando operativos de registro, prevención y control en diferentes sectores de Antioquia con el propósito de prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana.

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