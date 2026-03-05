Resumen: La postura del presidente Gustavo Petro sobre la seguridad en Medellín ha sido señalada como una contradicción política evidente, marcada por un notable doble rasero. Mientras que en octubre de 2025 responsabilizó al alcalde Federico Gutiérrez por el aumento en los homicidios, tachando su gestión de "fracaso total", el mandatario ahora se adjudica el mérito de la reciente reducción en las cifras, atribuyéndolas exclusivamente a su política de paz. Este giro narrativo ha sido interpretado por diversos sectores como una instrumentalización de los indicadores de violencia, evidenciando una estrategia en la que el Gobierno Nacional se atribuye los éxitos y delega los fracasos en las administraciones locales, lo cual erosiona la seriedad del debate y la confianza institucional sobre el orden público.

Para Petro, cuando los homicidios bajan en Medellín es gracias a él, pero cuando suben es culpa de Fico

La narrativa gubernamental sobre la seguridad en Medellín ha experimentado un viraje radical en apenas cinco meses, dejando en evidencia lo que diversos sectores políticos y analistas califican como un “doble rasero” en la comunicación del presidente Gustavo Petro. La inconsistencia entre sus declaraciones de octubre de 2025 y las de hoy ha reavivado el intenso debate sobre quién es el verdadero responsable de los indicadores de orden público en la capital antioqueña.

El contraste de la discordia

El punto de quiebre radica en la atribución de responsabilidades según la conveniencia del momento político. Las cifras de homicidios han servido tanto de arma arrojadiza contra la administración local como de trofeo para validar la política nacional, dependiendo del signo que marquen los datos:

4 de octubre de 2025: “Pónganse pilas, porque su alcalde está dejando crecer de nuevo la tasa de homicidios en Medellín. Fracaso total de la seguridad verdaderamente humana en Medellín”.

Pónganse pilas, porque su alcalde está dejando crecer de nuevo la tasa de homicidios en Medellín. Fracaso total de la seguridad verdaderamente humana en Medellín https://t.co/Boje2r9WXK — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2025

5 de marzo de 2026: “La reducción de la tasa de homicidios de Medellín, como la de Nariño y Barranquilla, tiene una causa, así no le guste al alcalde: Es la política de paz de mi gobierno la que ha reducido la tasa de homicidios de Medellín”.

La reduccion de la tasa de homicidios de Medellín, como la de Nariño y Barranquilla, tiene una causa , así no le guste al alcalde: Es la política de paz de mi gobierno la que ha reducido la tasa de homicidios de Medellín. Aquí el análisis; https://t.co/3h9wk5FceL — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2026

Un relato de conveniencia

Para los críticos del primer mandatario, este comportamiento es una “lectura selectiva de la realidad” que busca capitalizar políticamente los éxitos mientras delega la responsabilidad absoluta de los problemas en los mandatarios locales, especialmente en figuras de oposición como Federico Gutiérrez.

La táctica, que muchos califican como “el esquema de ganar-ganar” para el Gobierno Nacional, plantea interrogantes sobre la seriedad del diálogo institucional:

Incoherencia institucional: Si la seguridad es una competencia compartida entre Nación y Municipio, ¿Por qué el éxito es propiedad exclusiva del Gobierno central y el fracaso recae sobre el alcalde?

Mientras el presidente insiste en que su política de “paz total” (o la política de paz de su gobierno) es el motor detrás de la mejora en las cifras, desde Medellín la respuesta ha sido de escepticismo, recordando que la gestión de seguridad es un esfuerzo multidimensional que parece olvidarse en los discursos del Jefe de Estado cuando los números no favorecen su narrativa.

