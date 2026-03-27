Cámaras captan abandono de tres cachorros en el centro de Rionegro

Resumen: Autoridades de Rionegro investigan el abandono de tres cachorros en el centro y buscan al responsable del caso.

Un nuevo caso de maltrato animal generó rechazo en el municipio de Rionegro, luego de que un hombre abandonara a tres cachorros en el centro durante horas de la noche.

El abandono, que causó indignación entre los habitantes, quedó registrado en cámaras de seguridad de establecimientos comerciales de la zona.

Tras conocerse la situación, la alcaldía de Rionegro activó los protocolos correspondientes para atender a los animales. A través del programa CEIBA, los cachorros fueron rescatados y trasladados a un espacio seguro, donde reciben atención para garantizar su recuperación y bienestar.

De acuerdo con las autoridades, los animales fueron dejados a su suerte, sin alimento ni protección, lo que los exponía a graves riesgos para su salud. Este tipo de conductas, advirtieron, refleja una preocupante falta de compromiso frente a la tenencia responsable de mascotas.

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Paralelamente, las autoridades adelantan acciones para identificar al responsable. Con apoyo de las cámaras del sistema de monitoreo local, buscan establecer su paradero y aplicar las sanciones correspondientes.

Desde la Alcaldía se reiteró que el abandono de animales constituye una forma de maltrato que no debe ser tolerada. Además, recordaron que en Colombia existen normas que castigan este tipo de hechos, incluyendo la llamada “Ley Ángel”, que contempla multas y procesos legales para quienes incurran en abandono o negligencia.

Finalmente, la administración hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que permita ubicar al responsable, e insistió en la importancia de promover el respeto y cuidado hacia los animales como parte fundamental de la convivencia.

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