Liliana Restrepo Villa se posesionó como nueva rectora de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín

Resumen: La designación de Restrepo Villa, realizada el 12 de marzo por el Consejo Directivo, cuyo presidente es el alcalde, reconoce sus más de 16 años de experiencia en el sector educativo. Es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en Docencia Universitaria y magíster en Educación

La administradora de empresas Liliana Restrepo Villa tomó posesión de su cargo como rectora de la Institución Universitaria Pascual Bravo, tras ser elegida para el periodo 2026-2030 y asumir el compromiso de liderar los procesos para fortalecer la educación superior, la excelencia académica y la transformación social desde el conocimiento.

La designación de Restrepo Villa, realizada el 12 de marzo por el Consejo Directivo, cuyo presidente es el alcalde, reconoce sus más de 16 años de experiencia en el sector educativo. Es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en Docencia Universitaria y magíster en Educación, con experiencia en cargos directivos, docentes y de asesoría en instituciones de educación superior.

“Los retos son tres palabras que escogí para definir esta rectoría y es formar con calidad, servir con propósito y cuidar a nuestra comunidad para seguir fortaleciendo todos los procesos. La reacreditación en alta calidad es un enorme reto que vamos a tener en esta rectoría y por eso, a través de esas tres palabras que más que un eslogan son un gran propósito, queremos sacar esta institución adelante, como hemos venido trabajando en ella hace 87 años y estos últimos 16 años que he tenido la oportunidad de servirle a esa institución”, dijo la rectora de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Liliana Patricia Restrepo Villa.

La rectora ha liderado procesos en extensión, emprendimiento, docencia universitaria y gestión administrativa y financiera, lo que consolida una visión que articula las dinámicas académicas y organizacionales.

“Para nosotros en la Alcaldía de Medellín, obviamente de la mano del alcalde Federico Gutiérrez, las tres instituciones universitarias que hacen parte del distrito son igual de importantes y son el eje central para nosotros poder darle oportunidades a los jóvenes que accedan a una educación de calidad. Para el Pascual Bravo hoy es una fiesta, un nuevo comienzo, pero no para empezar de cero. Es seguir construyendo sobre lo que venimos construyendo en todas las administraciones anteriores”, afirmó el secretario de Gobierno de Medellín, José Nicolás Ríos Correa.

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Restrepo Villa recibe una institución que afianza su impacto en la región, con una comunidad académica de 10.039 estudiantes, presencia en 47 municipios de Antioquia y con una oferta educativa flexible y pertinente que incluye 87 micro y macrocredenciales en pregrado y posgrado.

Asimismo, el Pascual Bravo se ha consolidado como un referente académico, lo que se evidencia en su acreditación en alta calidad y en el compromiso con el proceso de reacreditación. También refleja capacidad de innovación, a través del desarrollo de 14 patentes de invención y la consolidación de sus seis grupos de investigación, de los cuales cinco han sido categorizados en A1 por MinCiencias, la máxima clasificación.

Esta nueva rectoría se orienta bajo el principio “Formar, servir y cuidar”, como expresión de la identidad institucional y como eje articulador de la gestión. Formar implica consolidar trayectorias educativas pertinentes, con calidad académica y enfoque integral; servir representa el compromiso con el territorio, el sector productivo y la sociedad, a través del conocimiento y la innovación; y cuidar significa poner en el centro el bienestar de la comunidad, con entornos incluyentes, equitativos y sostenibles.