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    A Yon Fredy lo mataron en Sonsón: esto se sabe

    Las circunstancias exactas que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competente

    Publicado por: SoloDuque

    sonson captura muerto
    A Yon Fredy lo mataron en Sonsón: esto se sabe

    Resumen: Las circunstancias exactas que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Yon Fredy Zapata Roldán perdió la vida a causa de un acto violento ocurrido en la zona urbana de Sonsón, en hechos que se registraron durante la madrugada de este sábado, 20 de junio de 2026.

    Actualmente, las circunstancias exactas que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes se encuentran adelantando las labores pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

    Un nuevo hecho de violencia que afecta al oriente de Antioquia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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