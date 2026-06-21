Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las circunstancias exactas que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competente

A Yon Fredy lo mataron en Sonsón: esto se sabe

Minuto30.com .- Yon Fredy Zapata Roldán perdió la vida a causa de un acto violento ocurrido en la zona urbana de Sonsón, en hechos que se registraron durante la madrugada de este sábado, 20 de junio de 2026.

Actualmente, las circunstancias exactas que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes se encuentran adelantando las labores pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

Un nuevo hecho de violencia que afecta al oriente de Antioquia.