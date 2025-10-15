¡A un paso de la transformación! Así avanza la remodelación del Hospital Venancio Díaz Díaz en Sabaneta

Resumen: El Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta avanza con paso firme en su proceso de remodelación y modernización, con obras que ya alcanzan la fase final en varias áreas clave. La zona de hospitalización será entregada esta semana, mientras que los trabajos en carpintería, laboratorio, atención al usuario y fachada principal muestran progresos significativos. Además, se adelantan labores en accesos, rampas y ventanería exterior. La Administración Municipal reafirmó su compromiso con culminar este proyecto que fortalecerá la infraestructura en salud y mejorará la atención a la comunidad sabaneteña.

El proceso de remodelación del Hospital Venancio Díaz Díaz en Sabaneta continúa a buen ritmo y está próximo a entregar varios de sus frentes de obra más importantes. De acuerdo con la Administración Municipal, los avances en las diferentes áreas del centro asistencial permitirán ofrecer espacios más modernos, seguros y cómodos para los pacientes y el personal médico.

Uno de los hitos más destacados es la culminación total del área de hospitalización, que será entregada esta semana, cumpliendo con el cronograma establecido. Esta sección contará con mejores condiciones para la atención y recuperación de los pacientes, consolidándose como un paso clave dentro del proceso de modernización del hospital.

En el frente de carpintería metálica y de madera, las labores entran en su etapa final, mientras que en las áreas de Laboratorio y Atención al Usuario se trabaja actualmente en la instalación de herrajes para puertas, muebles y ventanales, lo que permitirá optimizar los espacios destinados al servicio y la atención ciudadana.

Otro de los avances visibles está en la fachada principal, cuya estructura de steel framing y losa ya fueron completadas. En los próximos días iniciará el proceso de emplacado que dará forma al nuevo frente arquitectónico del hospital.

Paralelamente, se ejecutan trabajos en los accesos y zonas complementarias, donde se realiza el montaje de la pérgola de la rampa y la repotenciación de columnas estructurales para su instalación definitiva. Además, la pérgola de la losa de entrada ya se encuentra en fase de fabricación.

Las obras exteriores de ventanería y urbanismo avanzan también de acuerdo con la programación prevista, aportando a la adecuación integral de los entornos del hospital y a la mejora del acceso peatonal y vehicular.

La Alcaldía de Sabaneta reiteró que esta remodelación es una inversión prioritaria para el municipio, orientada a fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar una atención en salud más digna y eficiente para toda la comunidad. Con estas obras, el Hospital Venancio Díaz Díaz se prepara para convertirse en un referente regional de servicio, modernidad y bienestar ciudadano.