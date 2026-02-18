Terror en Marinilla: Encapuchados sacaron a un joven de su casa y lo mataron a tiros a pocos metros

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de sangre se registró en zona rural de Marinilla, a unos 40 minutos del casco urbano. Según testigos, un joven de 23 años fue asesinado con arma de fuego tras ser sacado de su propia vivienda por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su hogar en medio de la noche.

Versiones extraoficiales apuntan a que el ataque fue ejecutado por cuatro sujetos encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas cuando eran las 11 de la noche del lunes 17 de febrero. Los delincuentes intimidaron a la víctima dentro de su residencia, lo obligaron a salir y, a escasos metros de la vivienda, le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida de forma instantánea.

La víctima presentaba dos impactos de bala en la cabeza, los cuales harían sido propinados a corta distancia.

Disputa territorial en el Oriente

Las autoridades investigan si este homicidio está relacionado con la guerra interna que libran los grupos armados por el control de las rutas del microtráfico y las rentas criminales en Marinilla y municipios aledaños.

En esta jurisdicción se ha identificado la presencia de dos estructuras criminales, el Clan del Golfo que buscan expandir su hegemonía desde el Nordeste hacia el Oriente y el GDO El Mesa, estructura con fuerte arraigo en el Valle de Aburrá que disputa el control de las plazas de vicio en la zona.

Se presume que si los atacantes estaban encapuchados serían conocidos tanto por la víctima como por los habitantes del sector.