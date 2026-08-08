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Resumen: Itagüí dará inicio a sus tradicionales Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura con una programación de más de 200 eventos gratuitos hasta el 17 de agosto. La celebración contará con la participación de más de 2.000 artistas locales y cuatro jornadas del II Gran Festival del Humor, además de conciertos, actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas en distintos escenarios del municipio.

¡A reír y gozar! Itagüí enciende sus fiestas con puro talento local y cuatro noches de humor

Itagüí ya tiene lista una nueva edición de sus tradicionales Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, una celebración que durante diez días reunirá diferentes expresiones artísticas y culturales en varios escenarios del municipio.

La programación comenzará este sábado 8 de agosto, después del Gran Desfile Inaugural “Itagüí, sinfonía cultural”, que recorrerá las calles del centro de la ciudad. A partir de ese momento, la agenda dará protagonismo especialmente al talento local y a una variada programación de humor.

En total, las fiestas contarán con más de 200 eventos gratuitos y se extenderán hasta el próximo 17 de agosto, con actividades dirigidas tanto a los habitantes de Itagüí como a quienes lleguen al municipio durante la celebración.

Más de 2.000 artistas serán protagonistas

Uno de los principales componentes de esta edición será la Semana del Artista Itagüiseño, que se desarrollará entre el 8 y el 16 de agosto.

La iniciativa reunirá a más de 2.000 artistas del municipio, entre músicos, bailarines, actores, trovadores, escritores, artistas visuales, agrupaciones y colectivos culturales.

Durante estos días, diferentes expresiones artísticas llegarán a escenarios distribuidos en distintos sectores de Itagüí. La programación tendrá actividades en el parque principal, los parques de los barrios Simón Bolívar y San Pío X, el Teatro del Norte, el Teatro Caribe y el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas.

En estos espacios se desarrollarán conciertos, presentaciones de danza y teatro, exposiciones y otras manifestaciones culturales.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, resaltó el papel de los artistas del municipio dentro de la celebración y aseguró que la programación busca que la ciudadanía participe de las actividades preparadas durante las fiestas.

“Estas fiestas tienen como protagonistas a nuestros artistas, a quienes durante todo el año trabajan por mantener viva la cultura de Itagüí. Serán más de 2.000 artistas en escena y más de 200 eventos gratuitos para todos los públicos. Queremos que la ciudadanía salga, disfrute y acompañe esta celebración que hemos preparado para todos”.

El humor tendrá cuatro jornadas

La comedia también ocupará un lugar destacado dentro de la programación. Este sábado comenzará el II Gran Festival del Humor, que tendrá cuatro jornadas durante las fiestas.

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Las presentaciones están programadas para los días 8, 11, 13 y 14 de agosto, todas a las 7:00 de la noche.

Los espectáculos se realizarán en el Teatro Caribe y el Parque del Artista, con entrada gratuita y sin necesidad de adquirir boletería. El ingreso estará permitido hasta completar la capacidad de cada escenario.

El cartel incluye a Puntilla, El Parcero del Popular #8, Los Sedosos del Ritmo, Juan Duque, Zulima Ochoa, Andrés Bravo “El Rolo”, Daniel “El Panda”, Chicho Arias, Adrián Parada y Frank “El Flaco”, quienes llevarán diferentes propuestas de comedia al público.

De esta manera, el festival combinará la participación de artistas y humoristas reconocidos con una agenda que busca darle espacio a las expresiones culturales producidas en el propio municipio.

Una programación que se extenderá hasta el 17 de agosto

Las actividades no se limitarán a las presentaciones artísticas. La agenda de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura también contempla grandes conciertos, festivales, actividades deportivas y recreativas, propuestas gastronómicas y otros espacios culturales.

La celebración corresponde a la edición número 35 de las fiestas y tendrá actividades durante diez días, con escenarios ubicados en diferentes puntos de Itagüí.

La Alcaldía de Itagüí y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte estarán a cargo de la programación, que busca reunir durante estas jornadas diferentes manifestaciones culturales y opciones de entretenimiento para el público.

Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura finalizarán el 17 de agosto.

Quienes quieran conocer los horarios, escenarios y detalles de cada actividad pueden consultar la programación completa en el siguiente enlace