Resumen: Dos policías que se encontraban de servicio atendieron el llamado de la comunidad y lograron controlar un incendio al interior de una vivienda en el barrio Marsella, en Kennedy. Con ayuda de vecinos, baldes de agua y extintores, evitaron que las llamas se propagaran hasta la llegada de los bomberos. La emergencia dejó solo daños materiales y no se reportaron personas heridas.

¡A punta de balde y extintor! Policías evitaron que una casa fuera consumida por las llamas en Kennedy

La rápida reacción de dos uniformados de la Policía evitó que un incendio se propagara dentro de una vivienda ubicada en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá. El hecho ocurrió mientras los policías se encontraban en servicio y atendieron el llamado urgente de la comunidad, que alertó sobre una gran cantidad de humo saliendo del inmueble.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que una de las habitaciones de la casa estaba en llamas y que los ocupantes no lograban acceder al cuarto afectado. Ante la gravedad de la situación y el riesgo de que el fuego se extendiera, los policías tomaron la decisión de romper una de las ventanas para ingresar a la vivienda.

Con el apoyo de los vecinos, quienes facilitaron baldes con agua y extintores, los uniformados iniciaron las labores para contener el incendio y evitar mayores daños. La acción conjunta permitió controlar el fuego de manera preliminar mientras llegaban los organismos de emergencia.

Minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá arribaron al sitio y realizaron la extinción total del incendio, que se concentró en una de las habitaciones de la casa. De acuerdo con las autoridades, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

La teniente coronel Natalia Borda, jefe del Grupo de Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la oportuna intervención evitó una situación de mayor magnitud y destacó la articulación entre la Policía y la comunidad durante la emergencia.

Uno de los policías que participó en la atención del hecho, el auxiliar Andrés Garzón, relató que al observar la cantidad de humo decidieron actuar de inmediato, ingresar al inmueble y solicitar apoyo de los vecinos para sofocar las llamas mientras se esperaba la llegada de los bomberos.

Finalmente, la Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención dentro de los hogares, especialmente en el uso de electrodomésticos, evitando sobrecargas eléctricas que puedan generar cortocircuitos. Asimismo, recordó la importancia de reportar cualquier emergencia de manera oportuna a través de la línea 123.