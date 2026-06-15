Resumen: El ELN anunció un alto el fuego unilateral entre el 20 y el 23 de junio, período en el que ordenó a sus estructuras suspender operaciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante la segunda vuelta presidencial. El pronunciamiento se produjo en medio de los diálogos congelados con el Gobierno y también incluyó cuestionamientos sobre presuntas injerencias extranjeras en el proceso político colombiano.

A pocos días de las urnas, el ELN declara un alto el fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que implementará un alto el fuego unilateral de carácter temporal durante los días en los que se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, una decisión que, de acuerdo con la organización armada, responde a su intención de no interferir en el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía.

La determinación fue divulgada mediante un comunicado emitido por la dirección nacional de la guerrilla, en el que se instruyó a todas sus estructuras a suspender las operaciones militares ofensivas dirigidas contra las Fuerzas Armadas del Estado entre las 00:00 horas del 20 de junio y las 00:00 horas del 23 de junio.

En el documento, el grupo armado señaló que esta medida constituye un gesto de respeto hacia el proceso electoral y recordó que en anteriores jornadas de votación también había adoptado decisiones similares.

Cuestionamientos sobre la injerencia extranjera

El ELN manifestó que la suspensión temporal de acciones ofensivas refleja su “compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral”. Asimismo, aseguró que mantiene una política de no amenazar ni atentar contra aspirantes a cargos de elección popular y sostuvo que tampoco obliga a la población a participar o abstenerse de votar.

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El pronunciamiento también incluyó referencias al contexto político que rodea la contienda presidencial. La organización cuestionó lo que calificó como participación indebida de mandatarios extranjeros en asuntos internos del país. En el comunicado afirmó: “Es condenable y no puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos”.

El anuncio se produce en medio de una relación compleja entre el Gobierno nacional y el ELN. Aunque durante la actual administración se promovieron acercamientos y mesas de diálogo con esa guerrilla, los compromisos alcanzados se deterioraron posteriormente y las conversaciones permanecen paralizadas.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio y definirá quién asumirá la Presidencia de la República para el siguiente periodo constitucional. En esta contienda participan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de haber obtenido las mayores votaciones durante la primera vuelta electoral.

Con el alto el fuego unilateral anunciado, las autoridades y la ciudadanía permanecerán atentas al cumplimiento de esta decisión durante los días establecidos, mientras el país se prepara para una nueva jornada electoral que marcará el rumbo político de Colombia.