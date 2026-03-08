Resumen: Durante la jornada electoral de hoy, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente las críticas del presidente Gustavo Petro hacia el sistema electoral, señalando que resulta contradictorio poner en duda la legitimidad de un mecanismo que ha permitido el ascenso político de quienes ahora lo descalifican solo cuando los resultados no les favorecen. Gutiérrez enfatizó que este tipo de posturas debilitan la democracia y, en cambio, hizo un llamado a fortalecer las instituciones, exigiendo a la Registraduría Nacional garantizar la transparencia absoluta del proceso, recordando que la confianza en el árbitro electoral es fundamental para la estabilidad del país.

“A Petro solo le sirve el sistema cuando él gana”: Fico Gutiérrez ya votó y respalda el sistema electoral del país

En medio de la trascendental jornada electoral que vive Colombia hoy para elegir el nuevo Congreso de la República y definir las candidaturas presidenciales mediante consultas interpartidistas, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha marcado una postura tajante frente a los cuestionamientos que se han generado sobre el sistema electoral.

Durante su participación en la jornada, el mandatario local aprovechó para lanzar un mensaje directo hacia el Ejecutivo y su relación con las reglas democráticas del país.

El llamado al respeto institucional

Gutiérrez no ocultó su descontento ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha puesto en duda la fiabilidad del proceso electoral en distintos escenarios. El Alcalde de Medellín fue enfático en que la legitimidad del sistema no puede estar sujeta a los resultados que favorezcan a una sola facción política:

“Yo creo que mal hacen aquellos que desde la institucionalidad, que además se han hecho elegir durante tanto tiempo con el sistema electoral, hoy salen a ponerlo siempre en duda”, sentenció Gutiérrez.

Para el mandatario, esta postura es un mensaje peligroso para la estabilidad democrática: “Lo que pasa con el presidente Petro es que a él solo le sirve el sistema cuando él gana. Y realmente eso no está bien lo que él está haciendo”.

Exigencia de transparencia y confianza

Más allá de la confrontación política, el alcalde Gutiérrez subrayó que el fortalecimiento de la democracia requiere, ante todo, confiar en el árbitro del proceso. Hizo un llamado a la Registraduría Nacional para que garantice la transparencia absoluta, recordando que esa es la piedra angular para que los ciudadanos se sientan seguros al acudir a las urnas.

“Yo creo que hay que seguir fortaleciendo las instituciones y, por supuesto, la Registraduría tiene que garantizar, es su labor, la transparencia en las elecciones”, concluyó el Alcalde.

