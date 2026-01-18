A palos, disparos y hambre: tres condenados por atroces casos de maltrato animal en tres departamentos

Resumen: Tres hombres fueron condenados en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca por maltrato animal que resultó en la muerte de dos perros y un caballo. Los delitos incluyeron disparos, golpes y abandono prolongado, y las penas de prisión impuestas van de uno a dos años.

Tres hombres fueron sentenciados por conductas que resultaron en la muerte de animales, tras investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y sus unidades especializadas en la protección de fauna. Los casos se registraron en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca, y muestran distintos tipos de maltrato, desde disparos hasta abandono prolongado.

En Buenavista, Quindío, Jarol Cuellar fue responsabilizado por la muerte de un husky siberiano llamado ‘Niño’. El 3 de septiembre de 2025, el hombre disparó varias veces contra el perro en un acto de intolerancia. Tras el análisis de pruebas presentado por la Fiscalía, un juez penal de conocimiento condenó a Cuellar Arias a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte de animal.

En Pijiño del Carmen, Magdalena, José Luis Miranda fue hallado culpable de la muerte de un canino en la vía pública del barrio Villacampestre, ocurrida el 29 de julio de 2025. La investigación, apoyada por el Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), estableció que Miranda García golpeó al perro con un palo, provocándole múltiples lesiones que causaron su deceso. Por estos hechos, un juez penal de conocimiento lo condenó a 2 años de prisión por el delito de muerte de animal agravado.

En Rozo, Valle del Cauca, Edwin Zúñiga fue condenado a 1 año de prisión por maltrato animal agravado. Este animal mantuvo en estado de abandono a un caballo durante un periodo prolongado, dejándolo en un callejón en condiciones críticas. El equino fue encontrado por las autoridades postrado en la vía pública, con múltiples lesiones y una baja condición corporal, lo que finalmente llevó a su muerte el 18 de enero de 2023.

Estos casos evidencian la gravedad del maltrato animal y la necesidad de tomar medidas para evitar que se repitan situaciones similares, así como de fomentar en la sociedad el respeto y cuidado hacia todos los animales.