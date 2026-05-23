Resumen: El intento de Paloma Valencia por salvar su campaña presidencial tomó un giro desastroso luego de que su publicitada reunión a tomar café con Sergio Fajardo en Barranquilla terminara en un rotundo rechazo a cualquier tipo de alianza. Las redes sociales estallaron de inmediato con críticas y burlas, sentenciando que la candidata del Centro Democrático sepultó definitivamente su aspiración al proyectar una profunda debilidad; los internautas catalogaron el encuentro como un acto desesperado y humillante, al señalar que Valencia, estancada con un 14 % de intención de voto, acudió a rogarle ayuda a un contrincante que apenas marca un 3 % en las encuestas, fracasando en vivo y en directo a escasos días de las elecciones.

A Paloma ni Fajardo se le quiere unir, y eso que no marca ni el 4%: el desastroso café que sepulta a la candidata

Lo que pretendía ser una jugada estratégica de última hora terminó convirtiéndose, a los ojos de los internautas, en la «crónica de una muerte política anunciada». Este sábado, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió a tomar un café con Sergio Fajardo en el Hotel El Prado de Barranquilla. Sin embargo, la respuesta del exgobernador fue un contundente «no» a cualquier tipo de alianza, una escena que las redes sociales no perdonaron y que muchos ya califican como el último clavo en el ataúd de la campaña de Valencia.

El encuentro, transmitido en vivo por las redes sociales de ambos políticos a las 7:30 a. m., buscaba «sumar entre diferentes», según lo expresó la senadora uribista. Su argumento principal era evitar lo que ella denominó un «abismo» ante la posibilidad de un triunfo del petrismo en primera vuelta y el fantasma de una constituyente. No obstante, Sergio Fajardo —quien reiteró que estas serán sus últimas elecciones— rechazó la invitación argumentando que su legado «es distinto» y negándose rotundamente a sumarse a una tarima donde figuran personas con las que él no comparte visión política.

«Con el 14 % fue a rogarle al del 3 %»

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, convirtiendo el encuentro en tendencia y en un mar de críticas hacia la candidata del Centro Democrático. La lectura generalizada de los cibernautas es de incomprensión y burla ante la movida política.

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«Paloma terminó de sepultar su candidatura hoy», escribió un usuario en X (antes Twitter). «Tienes apenas el 14 % de intención de voto, estás perdiendo por goleada frente a Abelardo y Cepeda, y tu gran estrategia es ir a rogarle a Fajardo que marca un mísero 3 %… y encima te rechaza. Es el fin».

Decenas de comentarios apuntaron a la aparente desesperación de la campaña de Valencia. «Es inaudito. La candidata de Uribe bajándose de su pedestal para buscar salvación en el centro, pidiéndole cacao a un candidato de un dígito para que la salve del hundimiento. La humillación fue en vivo y en directo», rezaba otro de los trinos más virales de la jornada.

Mientras Valencia insistía en la necesidad de unidad y ponía como ejemplos la presencia de Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria en su campaña para mostrarse más abierta, Fajardo se mantuvo incólume en su postura contra la polarización, alejándose definitivamente de los extremos.

Para muchos en las plataformas digitales, el daño ya está hecho. El rechazo público de Fajardo no solo evidenció la falta de poder de convocatoria de Valencia fuera de su círculo duro, sino que proyectó una imagen de debilidad a escasos días de la primera vuelta. Entre memes de tazas de café vacías y caricaturas del encuentro, el consenso digital es claro: el intento de alianza en Barranquilla fue un error de cálculo garrafal que le terminó costando a Paloma Valencia lo poco que le quedaba de tracción electoral.

A Paloma ni Fajardo se le quiere unir, y eso que no marca ni el 4%: el desastroso café que sepulta a la candidata