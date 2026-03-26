A Nacional el azul lo pone nervioso: Cruz Azul se bailó al equipo verde que no levanta ni en los amistosos

Resumen: La estrepitosa goleada 3-0 sufrida ante Cruz Azul en San José, California, ratificó la preocupante falta de jerarquía de Atlético Nacional cuando se mide a rivales de peso internacional. Aunque el equipo verdolaga intentó sostener el ritmo en la primera mitad, se desmoronó por completo en el complemento ante los goles de Ibáñez, Romero y Levy, evidenciando que su dominio en el torneo local es un espejismo que se rompe frente a plantillas de mayor orden táctico y físico. Esta derrota desnuda el "techo de cristal" de un club que, a pesar de su historia, hoy se muestra incapaz de competir y ganar ante equipos de nivel igual o superior, quedando relegado a un rol secundario cada vez que sale de su zona de confort.

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Lo que se planteó como una fiesta para la comunidad colombiana en el PayPal Park de San José, terminó convirtiéndose en un crudo baño de realidad para Atlético Nacional. El equipo verdolaga cayó estrepitosamente 3-0 ante Cruz Azul, dejando en evidencia que, cuando el nivel del rival sube y la exigencia es internacional, el “Rey de Copas” parece haber olvidado cómo competir de tú a tú.

Un espejismo de paridad

El inicio del partido fue engañoso. Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, intentó manejar el balón y durante los primeros 45 minutos logró sostener un empate sin goles que ilusionaba a los miles de hinchas verdes que colmaron las gradas en Estados Unidos. Sin embargo, esa aparente igualdad era solo un castillo de naipes esperando el primer soplido de jerarquía mexicana.

En el complemento, la estructura táctica de Nacional se desmoronó. La “Máquina Cementera” apretó el acelerador y dejó al descubierto la fragilidad de un equipo que se siente cómodo dominando en el torneo local, pero que luce infantil y sin respuestas cuando enfrenta a plantillas de mayor presupuesto o mayor orden táctico.

La debacle en tres actos

Los goles de Nicolás Ibáñez, Luka Romero y el juvenil Mateo Levy no fueron solo accidentes del juego; fueron la consecuencia lógica de un equipo que se vio superado en velocidad, físico y, sobre todo, en mentalidad.

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Mientras Cruz Azul aprovechaba cada error en la salida y castigaba con efectividad, Nacional se diluía en posesiones intrascendentes. Ni la presencia de Edwin Cardona ni el ímpetu de Alfredo Morelos fueron suficientes para inquietar a un rival que jugó a media marcha y, aun así, le alcanzó para propinar una goleada humillante.

El diagnóstico: Grande ante los chicos, pequeño ante los iguales

La derrota en territorio estadounidense deja una conclusión que empieza a ser recurrente: Atlético Nacional padece de un preocupante “techo de cristal”. El equipo es capaz de golear a conjuntos de media tabla en Colombia, pero su fútbol desaparece cuando el oponente tiene una jerarquía similar o superior.

No es solo una cuestión de nombres o de ausencias por fecha FIFA; es un problema de competitividad. La falta de “punch” y la incapacidad de reaccionar ante la adversidad contra equipos de ligas élite (como la Liga MX) sugieren que hoy, Nacional es un equipo de consumo interno, pero que queda debiendo cada vez que sale a probarse en el escenario internacional.

Al final, el 3-0 en el marcador es un recordatorio de que la historia no juega sola. Si el verde quiere volver a ser respetado en el continente, necesita algo más que el escudo: necesita demostrar que puede ganar batallas donde el rival no le regala nada. Por ahora, San José fue testigo de un equipo que sigue siendo “rey” solo en su propio patio.

Resumen del partido:

Resultado: Cruz Azul 3-0 Atlético Nacional

Goles: N. Ibáñez (45+’), L. Romero (61′), M. Levy (79′).

Sede: PayPal Park, San José, California.

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