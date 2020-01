“A la verdad no se llega a las carreras”: MinDefensa sobre investigación de ‘chuzadas’ en el Ejército

El ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, ha salido al paso de la polémica revelación de supuestas interceptaciones ilegales desde el Ejército y aseguró que se adelanta una investigación que debe hacerse con ‘paciencia’.

Trujillo aseguró que habrá cero tolerancia en las instituciones nacionales ante comportamientos que estén por encima de la ley, y resaltó que cualquier determinación sancionatoria que se tome se dará a conocer oportunamente cuando haya un concepto judicial.

“No aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de los hombres y mujeres bajo mi liderazgo y conducción esté haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley”, detalló el ministro Trujillo tras conocer la investigación de Semana.

Lea también: Fiscalía investigará al general Nicacio Martínez por caso de ‘chuzadas’ ilegales en el Ejército

Esta pronunciación del ministro se hizo después de la publicación que hizo el medio citado, donde se reveló que el general Nicacio Martínez habría dejado el Ejército después de que se descubrieran interceptaciones a como políticos, magistrados, generales y periodistas.

“Una vez esas investigaciones concluyan, se precisará si los hechos ocurrieron o no ocurrieron. O, si ocurrieron, en qué circunstancias, quién conocía o no conocía, quién participó o no participó. A la verdad no se llega a la carrera”, finalizó el ministro.