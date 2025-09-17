Resumen: Greiyory Cartagena, un ciudadano venezolano fue enviado a prisión tras ser imputado por el presunto secuestro de tres menores de edad en Bogotá. Según la Fiscalía, el hombre habría usado un perfil falso en redes sociales para engañar a las niñas con promesas de trabajo y retenerlas en su casa, hasta que ellas lograron escapar y denunciar lo ocurrido.

¡A la cárcel por secuestro y tráfico de menores! Así operaba el hombre que habría retenido a tres niñas en Bogotá

Un ciudadano venezolano, identificado como Greiyory Cartagena, fue enviado a prisión tras ser imputado por el presunto secuestro de tres menores de edad en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Cartagena habría creado un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por un adolescente para contactar y ganar la confianza de tres niñas, de entre 10 y 11 años.

El pasado 8 de septiembre, el hombre supuestamente las convenció de ir a su vivienda, ubicada en el sector El Muelle, con la promesa de organizar un viaje a Medellín y luego a Ciudad de México, con fines laborales. Una vez en el lugar, las víctimas habrían sido retenidas y encerradas en una habitación, en medio de intimidaciones.

Afortunadamente, las menores lograron escapar y se reencontraron con sus familiares, a quienes les relataron lo ocurrido.

El presunto secuestrador fue detenido por la Policía de Bogotá y, aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario, a la espera del juicio por los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes.