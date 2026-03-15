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    A la cárcel enviaron a un venezolano, como segundo presunto asesino del profesor James Alberto Arboleda

    Al profesor James lo atacaron en manada, le quitaron tarjetas bancarias, celular y lo apuñalaron hasta matarlo

    Publicado por: SoloDuque

    profesor James fue hallado muerto en inmediaciones de el cerro El Volador. Foto del hecho producido el 3 de octubre de 2024/Archivo Minuto30
    A la cárcel enviaron a un venezolano, como segundo presunto asesino del profesor James Alberto Arboleda

    Resumen: El docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador donde lo atracaron y atacaron con arma blanca

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del crimen del profesor universitario, James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el 3 de octubre de 2024, en Medellín (Antioquia), permitieron identificar y judicializar a Yovanny González Ulloa, alias Valencia o Valenciano.

    De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador.

    Allí le arrebataron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar sus claves y, en medio de un forcejeo, le causaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.

    El cuerpo de la víctima fue abandonado en el lugar y encontrado dos días después; mientras que los asaltantes realizaron varios transacciones bancarias con sus tarjetas.

    Ese mismo día, otro hombre fue abordado en el mismo sector por el grupo delictivo, que también le quitó los objetos de valor que portaba y le causó una herida con arma cortopunzante.

    Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Arboleda Cardona los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

    James Alberto Arboleda

    James Alberto Arboleda había sido reportado desaparecido desde el 3 de octubre; lo que no sabían sus allegados era que había sido vçitima de “una manada” que lo atracó y asesinó en inmediaciones del cerro El Volador. Foto: Redes Sociales

    El investigado, de nacionalidad venezolana, no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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    Por su presunta participación en este hecho, recientemente fue judicializado José Luis Rivas Mosquera.

    José Luis Rivas Mosquera fue imputado hace pocos meses por la muerte del profesor James

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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