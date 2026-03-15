profesor James fue hallado muerto en inmediaciones de el cerro El Volador. Foto del hecho producido el 3 de octubre de 2024/Archivo Minuto30

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Resumen: El docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador donde lo atracaron y atacaron con arma blanca

A la cárcel enviaron a un venezolano, como segundo presunto asesino del profesor James Alberto Arboleda

Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del crimen del profesor universitario, James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el 3 de octubre de 2024, en Medellín (Antioquia), permitieron identificar y judicializar a Yovanny González Ulloa, alias Valencia o Valenciano.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador.

Allí le arrebataron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar sus claves y, en medio de un forcejeo, le causaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en el lugar y encontrado dos días después; mientras que los asaltantes realizaron varios transacciones bancarias con sus tarjetas.

Ese mismo día, otro hombre fue abordado en el mismo sector por el grupo delictivo, que también le quitó los objetos de valor que portaba y le causó una herida con arma cortopunzante.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Arboleda Cardona los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

El investigado, de nacionalidad venezolana, no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Por su presunta participación en este hecho, recientemente fue judicializado José Luis Rivas Mosquera.

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