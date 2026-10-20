Resumen: Un hombre de 49 años, señalado de agredir sexualmente a al menos siete mujeres en zonas boscosas cercanas al Humedal Juan Amarillo, en Bogotá, fue capturado en Turbaco, Bolívar, tras un año de investigación y análisis genéticos. Un juez lo envió a prisión.

A la cárcel el ‘depredador del Humedal Juan Amarillo’: un año de investigación y análisis genéticos

Minuto30.com .- Tras un año de investigación, seguimiento y análisis genéticos, un hombre señalado de ser el presunto agresor sexual que sembró el miedo en los alrededores del Humedal Juan Amarillo, en el noroccidente de Bogotá, fue capturado por orden judicial y enviado a prisión.

El señalado, un hombre de 49 años conocido en la investigación como el ‘depredador del Humedal Juan Amarillo’, fue ubicado y capturado en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, a donde habría llegado para esconderse de las autoridades. Le atribuyen al menos siete víctimas por presunta violencia sexual y hurto.

¿Cómo operaba el presunto ‘depredador del Humedal Juan Amarillo’?

De acuerdo con las pesquisas, el hombre abordaba a sus víctimas en sectores aislados de la localidad de Suba, en Bogotá. Presuntamente las intimidaba con un arma de fuego y luego las conducía hacia zonas boscosas cercanas al Humedal Juan Amarillo, uno de los pulmones verdes del noroccidente de la capital.

Ya en esos lugares retirados, el sujeto habría despojado a las mujeres de sus pertenencias y las habría sometido a agresiones sexuales, para después escapar del sector. Las denuncias presentaban características similares y un mismo modus operandi, lo que puso en alerta a los investigadores.

Entre las víctimas habría mujeres de entre 18 y 40 años, así como adolescentes de entre 13 y 17 años. Los hechos investigados ocurrieron durante los años 2024 y 2025.

El Humedal Juan Amarillo, ubicado entre las localidades de Suba y Engativá, es uno de los escenarios naturales más importantes de Bogotá y es frecuentado a diario por deportistas, ciclistas y residentes de los barrios aledaños. Las autoridades han hecho llamados recurrentes a transitarlo en horas del día y en compañía, especialmente por sus zonas boscosas y de difícil visibilidad.

Un año de investigación y análisis genéticos

Las denuncias de las víctimas permitieron abrir una investigación que se extendió por cerca de un año. Durante ese tiempo, los investigadores recolectaron elementos de prueba y realizaron análisis genéticos que resultaron claves para identificar al presunto responsable de la serie de ataques.

Con el material probatorio reunido, una autoridad judicial expidió la orden de captura en su contra por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Capturado en Turbaco, Bolívar

Con la orden judicial en la mano, los investigadores adelantaron labores de ubicación y seguimiento que permitieron establecer que el requerido se había desplazado hasta el municipio de Turbaco, en Bolívar, lejos de los escenarios de los ataques en Bogotá.

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Allí fue localizado y capturado. Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y un juez lo envió a prisión, mientras avanza el proceso en su contra.

«La protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad. Con esta importante captura damos un contundente golpe contra la violencia sexual. Este resultado demuestra que no bajaremos la guardia frente a quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad de nuestras mujeres», afirmó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, cuyos investigadores materializaron la captura.

Investigan si hay más víctimas

Aunque por ahora se conocen al menos siete posibles víctimas de violencia sexual, las autoridades no descartan que puedan existir más casos relacionados con el mismo presunto agresor. Por eso, los hechos continúan siendo materia de investigación para establecer la participación del capturado en otros episodios similares.

El llamado a la ciudadanía es a denunciar cualquier hecho de violencia sexual. Las denuncias oportunas no solo permiten la atención de las víctimas, sino que son la puerta de entrada para que las investigaciones avancen y los presuntos responsables respondan ante la justicia.

El caso se suma a la lista de capturas recientes de presuntos agresores sexuales que actuaban en espacios públicos de las grandes ciudades del país.

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