Resumen: En Cali, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Cristian David Orozco Gálviz y Cristian Felipe Peña Castillo, dos hombres presuntamente responsables de cometer hurtos violentos. Ambos habrían utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas y robarles pertenencias avaluadas en más de 26 millones de pesos. Por decisión judicial, los dos fueron enviados a prisión, aunque no aceptaron los cargos en su contra.

A la cárcel dos hombres por hurtos con arma de fuego en Cali: les habrían robado 26 millones a dos víctimas

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres, identificados como Cristian David Orozco y Cristian Felipe Peña, por su presunta implicación en una serie de hurtos violentos en la ciudad de Cali.

Ambos fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado, ya que habrían utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

La investigación de la Fiscalía reveló que Cristian Felipe Peña Castillo es señalado de participar en, al menos, tres hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Al parecer, abordaba a las personas de forma violenta para robar sus pertenencias.

En uno de los casos, una de las víctimas, una mujer, fue despojada de elementos avaluados en más de 11 millones de pesos.

Por su parte, Cristian David Orozco Gálviz fue judicializado por un hurto cometido el pasado 17 de abril en el barrio Quintas de Don Simón, en el sur de Cali. Se le acusa de haber intimidado a un hombre con un arma de fuego para robarle una cadena y un celular, avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. Orozco Gálviz fue capturado por la Policía Nacional el 2 de septiembre.

A pesar de que ninguno de los dos hombres aceptó los cargos en su contra, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos.