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Resumen: Un juez condenó a 40 años de prisión a Yeferson Eduardo Rodríguez Fernández, alias “Duende”, por el homicidio de un hombre ocurrido el 17 de mayo de 2025 en un local del barrio Santa Mónica, en Medellín. La Fiscalía probó que le disparó a la víctima y luego huyó del lugar. También se estableció que existían antecedentes de conflictos y amenazas entre ambos, además del delito de porte ilegal de armas agravado.

¡A la cárcel alias ‘Duende’! Condenado a 40 años por sangriento crimen en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 40 años de prisión a un ciudadano venezolano identificado como Yeferson Rodríguez, conocido con el alias de ‘Duende’, tras ser hallado responsable del homicidio de un hombre en hechos ocurridos en Medellín el 17 de mayo de 2025.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Santa Mónica, en el noroccidente de Medellín.

Allí, según lo establecido por las autoridades, el ahora condenado se acercó a la víctima y, aprovechando su estado de indefensión, le disparó en la cabeza. Posteriormente, huyó del lugar en un vehículo.

El proceso fue liderado por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la seccional Medellín de la Fiscalía General de la Nación, que logró sustentar ante el juez la responsabilidad penal del acusado.

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Durante la investigación también se determinó que los dos hombres tenían antecedentes de conflictos previos. En particular, se estableció que en marzo de 2024 habrían sostenido un enfrentamiento relacionado con una agresión en la que alias ‘Duende’ habría lesionado a una familiar de la víctima.

A partir de ese hecho, según el material probatorio recopilado, el condenado habría emitido amenazas de muerte en repetidas ocasiones.

Con base en estas pruebas, el juez dictó sentencia condenatoria por los delitos de homicidio, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

La decisión judicial impone una pena de cuatro décadas de prisión para Rodríguez, quien deberá cumplirla en establecimiento carcelario, conforme a lo establecido en la sentencia.