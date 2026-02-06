Resumen: Dos hombres, alias ‘Cartagena’ y ‘Soledeño’, fueron enviados a la cárcel tras atacar con arma blanca a un mayor de la Policía en Bogotá durante un intento de hurto. La víctima resultó herida, pero fue auxiliada y trasladada a un centro médico, mientras los agresores no aceptaron los cargos y permanecen asegurados por orden judicial.

A la cárcel alias ‘Cartagena’ y ‘Soledeño’ por brutal ataque contra un mayor de la Policía en Bogotá

En un hecho que generó preocupación entre la comunidad de la localidad de Fontibón, dos hombres fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el ataque con arma cortopunzante contra un mayor de la Policía Nacional, ocurrido en la noche del pasado 20 de enero cuando el uniformado regresaba a su vivienda tras terminar su jornada laboral.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional, el oficial fue abordado en el barrio Modelia, específicamente en el sector conocido como La Felicidad, cerca del parque Modelia, cuando transitaba hacia su casa. Los hechos habrían ocurrido hacia las 9:00 de la noche en un punto con vegetación y visibilidad reducida, lo que habría sido aprovechado por los agresores.

Los presuntos responsables, identificados como Kervin González, alias ‘Cartagena’, y Kallet Meza, alias ‘Soledeño’, salieron de unos arbustos y atacaron al uniformado con la intención de hurtarle sus pertenencias. Con armas traumáticas y armas blancas, lo intimidaron y le exigieron entregar objetos de valor, entre ellos un celular, una pulsera y cadena de oro, un reloj y dinero en efectivo.

En medio del forcejeo, el mayor fue derribado y sufrió alrededor de 11 heridas con arma corta en distintas partes del cuerpo. A pesar de la gravedad de las lesiones, la víctima logró escapar a pie algunos metros y pedir ayuda. Fue auxiliado por unidades policiales y trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibió atención de urgencia. Según reportes, su estado evolucionó de manera positiva y permaneció bajo observación médica tras la intervención inicial.

Captura y judicialización de los presuntos responsables

La Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá realizó la judicialización de ambos hombres por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado agravado en grado de tentativa. Durante las audiencias concentradas, alias ‘Cartagena’ y alias ‘Soledeño’ no aceptaron los cargos, y por disposición de los jueces de control de garantías les fueron impuestas medidas de aseguramiento en centro carcelario.

La captura fue materializada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, quienes ejecutaron órdenes judiciales en diferentes sectores de Bogotá. Los procesados permanecerán privados de la libertad mientras avanzan las etapas del proceso penal.

Investigación y preocupaciones en la comunidad

Tras el ataque, las autoridades policiales y judiciales llevaron a cabo labores investigativas en el sitio donde se registraron los hechos, revisando registros de cámaras de seguridad, recolectando testimonios de testigos y recopilando elementos probatorios con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Habitantes del sector manifestaron su inquietud ante la frecuencia de robos y hurtos en la zona, especialmente en lugares con poca visibilidad u ornato que facilitan que delincuentes se oculten antes de actuar. Allí las autoridades también han intensificado patrullajes preventivos para contrarrestar este tipo de delitos.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas de emergencia y han asegurado que continuarán ejecutando operativos y planes de inteligencia focalizados en zonas críticas de la capital para proteger a la ciudadanía.