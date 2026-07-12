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Resumen: La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una red narcotraficante que, al parecer, reclutaba mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios países y centros penitenciarios del país. Según la investigación, la organización operó entre 2022 y junio de 2026 con injerencia en Medellín y San Andrés, y todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

A la cárcel 10 señalados de integrar red que usaba mujeres como correos humanos para traficar droga

Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una presunta organización narcotraficante señalada de captar mujeres en condición de vulnerabilidad para utilizarlas como correos humanos en el transporte de estupefacientes hacia distintos destinos internacionales y centros penitenciarios del país.

Como resultado de las labores investigativas, fueron judicializadas diez personas que, según el ente acusador, cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal, la cual tendría injerencia en Medellín, Antioquia, y el departamento archipiélago de San Andrés.

Los procesados fueron identificados como Carlos Ruiz, conocido con el alias de ‘El Mago’; Xiomara Ruiz; Humberto Gallardo, alias ‘El Negro’; Sergio Quimbay; Jessica Murillo; Marly Chacón; Margarita Tamayo, alias ‘Margara’; María Salomé González, alias ‘Salo’; Leidy Castro; y Valentina Suaza, alias ‘Mochita’.

Habrían instrumentalizado a mujeres para transportar droga

De acuerdo con la Fiscalía, la organización contactaba a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y las convencía de viajar llevando cocaína y marihuana ocultas en su cuerpo, una modalidad que representaba un grave riesgo para su salud e integridad.

Las investigaciones, desarrolladas con un enfoque diferencial y de género, permitieron establecer que las víctimas eran utilizadas para transportar sustancias ilícitas con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.

Las autoridades indicaron que esta actividad ilegal no solo exponía a las mujeres a procesos judiciales en otros países, sino que también ponía en peligro sus vidas. De hecho, durante el desarrollo de la investigación se conoció que una de las personas utilizadas para esta modalidad falleció.

Cada integrante tendría una función dentro de la organización

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, Carlos Ruiz, alias ‘El Mago’, sería el presunto cabecilla de la organización y el responsable de coordinar la preparación, el camuflaje y la distribución de los estupefacientes tanto en Colombia como hacia el exterior.

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Por su parte, Humberto Gallardo, alias ‘El Negro’, estaría encargado de gestionar la adquisición de las sustancias ilícitas y coordinar los envíos desde San Andrés hacia diferentes destinos internacionales.

Las investigaciones también señalan que Margarita María Tamayo Valencia, conocida como ‘Margara’, presuntamente identificaba y contactaba a las mujeres que serían utilizadas para el transporte de la droga.

Entretanto, María Salomé González, alias ‘Salo’, y Valentina Suaza, alias ‘Mochita’, son señaladas de trasladar pequeñas cantidades de estupefacientes hacia distintos centros penitenciarios del país.

Todos fueron enviados a la cárcel

Con base en los elementos de prueba recopilados durante la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los diez procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación fue desarrollada de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). Según las autoridades, las labores permitieron documentar la presunta actividad de esta organización criminal en hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026.