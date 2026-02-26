Resumen: La Fiscalía acusó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señalándolo como el coordinador del plan, quien definió los roles de los implicados y entregó el arma al adolescente que disparó contra la víctima.

¡A juicio alias ‘Chipi’! Fiscalía lo señala como el cerebro que coordinó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación, Arteaga Hernández habría organizado el plan criminal, definiendo los roles de cada uno de los participantes y coordinando reuniones previas en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad. Los investigadores señalan que también participó en las vigilancias a la víctima y en el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el ataque, que tuvo lugar en el parque El Golfito durante un evento político del precandidato.

Coordinación del ataque y delitos imputados

Los elementos recopilados indican que alias Chipi entregó el arma de fuego a un adolescente que disparó contra Uribe Turbay, supervisando de cerca la ejecución del crimen y asegurando la logística del plan, incluyendo el traslado posterior del menor junto a otros implicados. La Fiscalía señala que Arteaga Hernández se encargó de garantizar que se cumplieran los pasos del atentado y que los responsables huyeran hacia sectores específicos de la ciudad después de cometer el hecho.

Por estos hechos, Arteaga Hernández deberá responder en juicio oral por los delitos de:

• Homicidio agravado

• Concierto para delinquir agravado

• Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado

• Uso de menores para la comisión de delitos

• Ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios

Hasta ahora, la Fiscalía ha vinculado a nueve personas en el proceso. Entre ellas, Katherine Andrea Martínez Martínez ya fue condenada a 21 años y dos meses de prisión, mientras que el adolescente que disparó contra Uribe Turbay recibió siete años de privación de la libertad bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).

Contexto del magnicidio

El ataque dejó a Miguel Uribe Turbay con tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, que obligó a su hospitalización en la Fundación Santa Fe durante dos meses. Finalmente, el senador falleció el 11 de agosto de 2025. La investigación busca esclarecer completamente el rol de todos los implicados y llevar a juicio a quienes coordinaban y ejecutaban las acciones delictivas que derivaron en la muerte del político.

Avances judiciales

La Fiscalía sostiene que la evidencia recopilada, que incluye testimonios y elementos materiales probatorios, permite establecer la participación directa de Arteaga Hernández en la articulación y supervisión del atentado. Su caso se suma a las sanciones aplicadas a otros implicados, reforzando el proceso penal que busca garantizar justicia por el homicidio del senador y precandidato presidencial.