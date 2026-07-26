Resumen: Efectivos de la Policía Nacional y unidades de criminalística habrían llegado rápidamente al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

A Héctor lo mataron en la esquina de la catedral, en Sonsón

Minuto30.com .- La tranquilidad del fin de semana en el Oriente antioqueño se vio abruptamente interrumpida por violento hecho de sangre, esta vez en Sonsón. A escasos metros del parque principal, un hombre de 43 años habría sido ultimado a tiros frente a la mirada atónita de la comunidad.

El centro histórico del municipio de Sonsón se convirtió en el escenario de un nuevo hecho de violencia que hoy tiene consternados a sus habitantes. La noche de este sábado 25 de julio, los transeúntes y residentes que se encontraban disfrutando del sector céntrico vivieron momentos de pánico tras presenciar un ataque armado que dejó como saldo una víctima fatal.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque se habría registrado exactamente en la carrera séptima con calle 7, en toda la esquina de la emblemática catedral. La víctima fue identificada por las autoridades como Héctor Iván Giraldo Herrera, de 43 años de edad.

Los aterradores momentos del ataque

La audacia del crimen, perpetrado en una de las zonas más concurridas y vigiladas del municipio, habría generado gran zozobra entre la población. Según los testimonios recopilados en el lugar de los hechos:

El ataque: Testigos presenciales habrían relatado que de un momento a otro se escuchó una fuerte ráfaga de disparos que obligó a las personas a buscar refugio.

La escena: Al cesar el sonido de los proyectiles, la comunidad se habría percatado de que el cuerpo de Héctor Iván yacía tendido sobre la vía pública, sin signos vitales.

Fuga sin rastro: A pesar de la cercanía con el parque principal, en medio de la confusión generada por las detonaciones, el presunto atacante habría logrado huir del sitio sin dejar ningún rastro, perdiéndose en la calles.

Efectivos de la Policía Nacional y unidades de criminalística habrían llegado rápidamente al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

En este momento, las autoridades competentes estarían adelantando las investigaciones pertinentes, para establecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero de los responsables que hoy enlutan al Oriente antioqueño.

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