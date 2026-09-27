Resumen: Corantioquia restringió durante un año el ingreso de visitantes, turistas y senderistas al Cerro Plateado, en Salgar, debido a la presión sobre el ecosistema. Durante este periodo, la entidad y la Alcaldía realizarán estudios para establecer la capacidad de carga del área y definir las condiciones para un eventual levantamiento de la medida. El incumplimiento podría generar sanciones económicas y procesos legales.

¡A guardar las botas! Restringen el ingreso al Cerro Plateado en Salgar por protección ambiental

El acceso al Cerro Plateado, en Salgar, Antioquia, quedó restringido para visitantes, turistas y personas que pretendan ingresar al lugar con fines de tránsito o recreación. La decisión fue adoptada por Corantioquia ante la presión que ha soportado este ecosistema por la afluencia de personas.

La restricción tendrá una duración máxima de un año, periodo durante el cual la autoridad ambiental, en conjunto con la Alcaldía de Salgar, adelantará los estudios necesarios para establecer las condiciones bajo las cuales podría retomarse el ingreso al sector.

El Cerro Plateado hace parte del Distrito de Manejo Integrado La Cuchilla Cerro Plateado – Alto de San José, un área protegida ubicada en el Suroeste antioqueño que cuenta con ecosistemas de bosque y páramo.

El lugar también se ha convertido en un punto frecuentado por senderistas debido a las características de su recorrido y a su grado de dificultad. Sin embargo, la cantidad de visitantes ha generado una presión sobre el territorio que, según la autoridad ambiental, representa un riesgo para la biodiversidad de la zona.

¿Qué hará Corantioquia durante la restricción?

La prohibición no fue establecida como una medida indefinida. Durante el periodo de cierre, Corantioquia y el municipio de Salgar deberán desarrollar estudios de capacidad de carga, con los que se busca determinar cuántas personas podría recibir el lugar y bajo qué condiciones sería posible permitir nuevamente el acceso.

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Arbey Osorio, director general (e) de Corantioquia, explicó que este proceso permitirá definir las acciones que deberán implementarse posteriormente.

“Tiempo del cual la corporación, conjuntamente con el municipio de Salgar, adelantará los estudios necesarios de capacidad de carga que permitan determinar cuáles serán las acciones que continuaremos implementando a fin de levantar esta restricción. Imponemos esta restricción con el fin de garantizar el cuidado de los recursos naturales renovables que existen al interior de nuestras áreas protegidas”, manifestó el funcionario.

Por ahora, la medida implica que no se permitirá el ingreso de personas al Cerro Plateado para actividades de tránsito, turismo o recreación.

También hay restricciones en Farallones del Citará

Corantioquia recordó que una medida similar continúa vigente en la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará.

La entidad señaló que el ingreso a esta zona también permanece prohibido y que durante un operativo reciente fue impedido el acceso de un grupo de turistas que pretendía ingresar al área.

Las autoridades ambientales mantienen los controles para evitar el ingreso mientras permanecen vigentes las restricciones establecidas para la protección de estos ecosistemas.

Podrían aplicarse sanciones

Corantioquia advirtió que las personas que no respeten las restricciones pueden enfrentarse a sanciones económicas y procesos legales relacionados con la afectación de los recursos naturales.

Por esta razón, durante el periodo de vigencia de la medida no estará permitido utilizar el Cerro Plateado como destino para caminatas, turismo o actividades recreativas.

La restricción busca dar un periodo de recuperación al área mientras se recopila información técnica sobre su capacidad para recibir visitantes. Los resultados de los estudios permitirán establecer las medidas que deberán aplicarse posteriormente para garantizar la protección de los recursos naturales del Cerro Plateado y definir las condiciones de un eventual levantamiento de la prohibición.