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Resumen: El Ejército localizó en Briceño, Antioquia, un depósito ilegal que pertenecería a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá. En el lugar fueron encontrados 130 libras de explosivos, 25 recipientes con pólvora, 11 minas antipersonal, dos granadas acondicionadas para drones, además de material de intendencia y equipos de comunicaciones. También hallaron explosivos mezclados con fibra de vidrio, ácidos y grapas metálicas. El material fue destruido de manera controlada.

¡Qué peligro! Hallan explosivos mezclados con fibra de vidrio, minas y granadas de las disidencias en Briceño

En Briceño, Antioquia, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército localizaron y neutralizaron un depósito ilegal que, según las autoridades, pertenecía a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá.

Durante el procedimiento fueron encontrados diferentes elementos utilizados para la fabricación y preparación de dispositivos explosivos, además de material de intendencia y equipos de comunicaciones.

Esto fue lo que encontraron

Entre los elementos hallados había una cantina metálica que contenía 50 libras de explosivos y dos timbos plásticos con otras 80 libras de este material. También fueron encontrados 25 recipientes con pólvora, cada uno con 100 gramos.

El depósito contenía además 11 minas antipersonal y dos granadas acondicionadas para ser empleadas desde drones, junto con otros elementos relacionados con la elaboración y preparación de dispositivos explosivos.

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Uno de los hallazgos que generó especial preocupación fue la presencia de explosivos mezclados con fibra de vidrio, así como ácidos y grapas metálicas. De acuerdo con la información obtenida en el área, estos elementos serían utilizados para incrementar el daño y las lesiones ocasionadas a las víctimas.

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas representa un riesgo para la población civil y para la Fuerza Pública y podrían constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

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Material fue destruido de manera controlada

Tras la ubicación del depósito, el material encontrado fue destruido de manera controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

De acuerdo con el Ejército, la operación permitió retirar del territorio los elementos con los que esta estructura criminal pretendía afectar la vida de habitantes de la zona, integrantes de la Fuerza Pública y la infraestructura crítica del Estado.

La Séptima División informó que mantiene el despliegue operacional en el norte de Antioquia con el objetivo de localizar otros depósitos ilegales y continuar debilitando las capacidades de los grupos armados que amenazan a las comunidades.