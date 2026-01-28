¡A estudiar se dijo! Medellín abre 1.850 cupos para mujeres que quieran culminar sus estudios

Resumen: La Alcaldía de Medellín amplió los cupos de la Escuela Encuentra a las Mujeres a 1.850 para 2026, permitiendo que mujeres adultas y en extraedad completen sus estudios de primaria, bachillerato y educación postsecundaria. El programa ofrece transporte, alimentación, cuidado de hijos, acompañamiento pedagógico, psicológico y jurídico, y formación en liderazgo y perspectiva de género, fomentando la autonomía y participación activa de las participantes.

La Alcaldía de Medellín anunció la ampliación de los cupos de la Escuela Encuentra a las Mujeres, estrategia diseñada para garantizar la continuidad educativa de mujeres adultas y en extraedad, brindándoles la oportunidad de completar sus estudios de primaria, bachillerato y, en algunos casos, educación postsecundaria. Para 2026, la iniciativa pasará de atender 1.300 a 1.850 mujeres, ampliando su cobertura a más comunas de la ciudad.

La Escuela forma parte de la Ruta Decididas, estrategia integral de la Secretaría de las Mujeres orientada a fortalecer la autonomía femenina a través de educación, empleo y liderazgo. El programa ofrece medidas afirmativas que eliminan obstáculos que históricamente dificultan la permanencia educativa, como transporte, alimentación o cuidado de hijos e hijas durante la jornada académica, además de acompañamiento pedagógico, apoyo psicológico, asesoría jurídica y formación en perspectiva de género.

“En 2025 les garantizamos transporte, alimentación, atención psicológica, asesoría jurídica y cátedra de género. Este año llegamos a 11 comunas y para 2026 esperamos acompañar a 1.800 mujeres, porque estudiar es un derecho y también una puerta a la autonomía”, señaló Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín.

El impacto del programa se refleja en historias de mujeres que superaron barreras familiares, económicas o relacionadas con el cuidado de hijos. Angie Maribel Córdoba, estudiante de la I.E. Las Independencias, destacó cómo el apoyo de la Escuela le permitió continuar su educación: “Mi sueño es graduarme y luego continuar en la universidad para estudiar criminalística. Este programa me permitió avanzar y creer que sí es posible”.

La convocatoria 2026 está abierta a mujeres adultas y en extraedad residentes en Medellín que no hayan culminado primaria o bachillerato. Las interesadas pueden acercarse a las instituciones educativas aliadas para recibir información e iniciar su inscripción.

Con el incremento del 38,46 % en los cupos, el Distrito busca generar oportunidades reales para que las mujeres fortalezcan su independencia y habilidades de liderazgo, accedan a mejores oportunidades educativas y laborales, y participen activamente en la sociedad.