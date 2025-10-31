Resumen: Tres hombres fueron capturados en la estación Nariño de TransMilenio luego de robar varios celulares a pasajeros bajo la modalidad de ‘cosquilleo’. Durante la persecución, los delincuentes atacaron a los policías con armas cortopunzantes, pero fueron reducidos gracias al apoyo de otras unidades y de la comunidad. Los capturados, con antecedentes por hurto y lesiones personales, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡A cuchillo contra la Policía! Persecución en TransMilenio termina con tres delincuentes capturados tras violento intento de fuga

Una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de tres hombres señalados de robar varios celulares a pasajeros dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio. El operativo se desarrolló en la estación Nariño, luego de que usuarios alertaran a las autoridades sobre el hurto.

Según el reporte policial, los delincuentes habrían aprovechado la aglomeración de personas para cometer los robos bajo la modalidad de ‘cosquilleo’. Sin embargo, gracias a las voces de auxilio de las víctimas, los uniformados del Grupo de Transporte Masivo reaccionaron de inmediato e iniciaron una persecución por el sector.

Cuando fueron interceptados, los sospechosos atacaron a los agentes con armas cortopunzantes, intentando escapar. No obstante, el despliegue policial y el apoyo de ciudadanos que presenciaron los hechos permitieron su detención y posterior traslado a una unidad judicial.

Las autoridades confirmaron que los tres capturados presentan antecedentes por hurto calificado y lesiones personales, y que uno de ellos ya había cumplido una condena por los mismos delitos. Por decisión de un juez de la República, los implicados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La huida de estos ‘cosquilleros’ les duró poco luego de hurtar varios celulares dentro de un articulado y saltar de la estación. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Fueron perseguidos por @PoliciaBogota y, aunque atacaron a los uniformados con armas cortopunzantes, fueron capturados y llevados a la cárcel.… pic.twitter.com/svfFUWcZuO — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 31, 2025

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2025 se han capturado 1.935 personas por distintos delitos dentro del sistema de transporte y en sus alrededores. Además, se han desarticulado 59 grupos de delincuencia común organizada e incautado seis armas de fuego durante los operativos de control.

La Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a los usuarios de TransMilenio a reportar cualquier comportamiento sospechoso o hecho delictivo a través de la Línea 123, para permitir una reacción oportuna de las autoridades.