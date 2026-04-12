¡A contrarreloj! Medellín ordena evacuación masiva en Manrique tras tragedia cobró la vida de un menor

Resumen: Más de 40 familias del sector Las Granjas-Jardín, en Manrique, Medellín, han sido evacuadas de manera preventiva tras las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Máquina, que el pasado 3 de abril provocó la muerte de un niño de 5 años. Las autoridades supervisan la zona, ofrecen acompañamiento integral a los afectados y mantienen la alerta ante posibles riesgos adicionales.

El sector Las Granjas-Jardín, en la comuna 3-Manrique de Medellín, se mantiene en alerta ante la emergencia generada por las intensas lluvias que han afectado la zona.

La Alcaldía de Medellín ha iniciado la evacuación preventiva de 44 familias que habitan en áreas consideradas de alto riesgo no mitigable, especialmente cerca de la quebrada La Máquina, que el pasado 3 de abril se desbordó y provocó la muerte de un menor de 5 años.

Evacuación preventiva y acompañamiento a familias

Una comisión interinstitucional de aproximadamente 30 funcionarios recorre puerta a puerta las viviendas para informar y sensibilizar a los residentes sobre la necesidad de evacuar.

La Alcaldía ha detallado que de las 44 familias, 18 ya comenzaron la búsqueda de viviendas en arriendo, 10 escucharon la información sin tomar decisiones inmediatas y 12 se mantienen renuentes a abandonar sus hogares. Hasta ahora, tres familias han salido del sector, dos por decisión propia con apoyo logístico y una mediante traslado humanitario.

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), explicó que “la quebrada no ingresó directamente a las casas, pero muchas viviendas están emplazadas sobre el margen de la quebrada o incluso sobre ella. Por eso se ha invitado a esta evacuación humanitaria, brindando acompañamiento y socializando las condiciones de riesgo que persisten”.

El distrito ofrece un acompañamiento integral que incluye subsidios de arrendamiento a través de Isvimed, traslado de enseres, atención social, opciones de alojamiento temporal y asistencia para los animales de compañía mediante el Centro de Bienestar Animal La Perla.

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Incremento de damnificados y situación actual

La emergencia ha ido en aumento. Hasta ahora, se reportan 93 familias afectadas por las lluvias en Manrique, casi el doble de las 46 registradas inicialmente. De estas, 24 familias se han autoalbergado en viviendas de familiares, una fue trasladada por el distrito y 68, a pesar de tener orden de evacuación, han decidido permanecer en sus casas.

El censo oficial indica que más de 280 personas han sido impactadas por esta situación, entre ellos 185 adultos, 18 adultos mayores y 81 niños. Entre los menores, se incluye al niño de 5 años que perdió la vida durante el desbordamiento y otro que resultó lesionado.

Riesgo y alerta continua

Las autoridades reiteran la urgencia de evacuar, recordando que la combinación de lluvias constantes e inestabilidad del terreno genera un riesgo real e inminente para los habitantes. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín ha declarado calamidad pública en el sector, reforzando las medidas preventivas y el monitoreo constante de la quebrada y las áreas aledañas.

La situación en Manrique pone en evidencia la necesidad de respuesta rápida, coordinación interinstitucional y el acompañamiento cercano a las familias para minimizar el impacto de las emergencias naturales en la ciudad.