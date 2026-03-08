Resumen: LuisGui Patiño, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia del movimiento Creemos, ejerció su voto en Medellín acompañado de su familia y destacó la importancia de la participación democrática. Con más de 30 años de experiencia en educación, reafirmó sus propuestas de fortalecer la educación, la salud, el emprendimiento y la infraestructura para impulsar el bienestar de las familias y el desarrollo de las regiones.

“A Colombia la salvamos desde las regiones”: LuisGui Patiño, el ‘profe de Fico’, ya votó en Medellín

En la mañana de este domingo 8 de marzo, el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia del movimiento Creemos, Luis Guillermo Patiño, ejerció su derecho al voto en el sector Estadio de Medellín, acompañado de su familia y amigos.

Patiño, quien encabeza la lista del movimiento con el número 101, invitó a los ciudadanos a vivir la jornada electoral con tranquilidad, seguridad y transparencia, destacando la importancia de la participación democrática para el país.

Durante su visita al punto de votación, Patiño destacó que la democracia no solo es un derecho, sino también un deber ciudadano, y enfatizó que votar correctamente es una forma de contribuir al bienestar de las familias, el departamento y la nación.

“Es nuestro derecho, pero también es un deber ciudadano con nuestras familias, con nuestro departamento y con nuestro país. A Colombia la vamos a salvar desde las regiones y votando bien”, afirmó.

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo, Luis Guillermo Patiño ha desempeñado cargos relevantes, entre ellos el de secretario de Educación de Medellín durante las dos administraciones de Federico Gutiérrez.

En su gestión, logró reincorporar al sistema escolar a más de 16 mil niñas, niños y jóvenes que se encontraban fuera de las aulas, un logro que lo ha posicionado como un referente en educación en la ciudad.

En el punto de votación, el conocido como ‘profe de Fico’ reafirmó sus principales apuestas políticas, que incluyen el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la salud y la educación, la mejora de la infraestructura y la generación de oportunidades reales para los ciudadanos.

Patiño aseguró que, de ser electo, llevará estas banderas al Congreso de la República como representante a la Cámara por Antioquia.

“Nosotros tenemos resultados para mostrar, ya lo hicimos en Medellín y ahora lo haremos en Antioquia y en Colombia. Sé que muchas personas en el departamento van a respaldar esta apuesta del movimiento Creemos y el número 101”, agregó Patiño, mostrando confianza en que su trayectoria y propuestas recibirán apoyo de los votantes.

La participación de Luis Guillermo Patiño en la jornada electoral se suma al llamado que hacen todos los candidatos y autoridades electorales para que la ciudadanía acuda a las urnas con responsabilidad, fortaleciendo la democracia y contribuyendo al desarrollo de las regiones del país.