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Resumen: El Ejército encontró y destruyó de forma controlada ocho artefactos explosivos en una zona rural de Anorí, Antioquia. Los dispositivos estaban ubicados cerca de un paso usado por la comunidad y habrían sido instalados por el ELN, representando un grave riesgo para los habitantes.

¡A centímetros de una tragedia! Ejército desactiva explosivos cerca de camino veredal en Anorí

Una operación militar en zona rural del nordeste antioqueño permitió neutralizar una amenaza que ponía en riesgo directo a la población civil. En la vereda La Plancha, en Anorí, unidades del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada varios artefactos explosivos instalados cerca de un camino frecuentado por la comunidad.

La intervención fue realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, adscrito a la Brigada 14, durante labores de verificación en el territorio, donde detectaron la presencia de estos elementos peligrosos.

Explosivos cerca de zona transitada

En total fueron hallados ocho artefactos explosivos improvisados, ubicados a unos 30 metros de un camino veredal utilizado constantemente por habitantes del sector.

La cercanía de estos dispositivos a una ruta de tránsito habitual elevaba el riesgo, ya que una posible detonación habría podido afectar a civiles que circulan por la zona en sus actividades cotidianas.

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Destrucción controlada y señalamientos sobre responsables

Tras el hallazgo, los uniformados activaron los protocolos de seguridad y realizaron una destrucción controlada de los explosivos, evitando daños colaterales y asegurando el área.

En la vereda La Plancha de Anorí, #Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, de la #Brigada14, neutralizaron una acción terrorista, mediante la ubicación y destrucción controlada de 8 artefactos explosivos. Estos fueron instalados a tan solo… pic.twitter.com/muhmVHaPKc — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) April 4, 2026

Información preliminar indica que estos artefactos habrían sido instalados por integrantes del grupo armado organizado ELN, lo que representa una violación a las normas del derecho internacional humanitario al poner en peligro a la población civil.

Riesgo latente en zonas rurales

Este hecho refleja los riesgos que persisten en zonas rurales, donde la presencia de explosivos continúa siendo una amenaza para las comunidades.

Las autoridades mantienen operaciones en el área y reiteraron el llamado a la ciudadanía para no manipular objetos sospechosos y reportar cualquier situación que pueda representar peligro.