¡100 millones de recompensa! Gobernación de Antioquia busca a responsables de atentado en Briceño

Resumen: Tras el atentado con explosivos en el casco urbano de Briceño, el gobernador Andrés Julián Rendón ofreció hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables. El ataque, que dejó dos policías heridos y graves daños materiales, es atribuido a disidencias del frente 36 bajo el mando de alias ‘Primo Gay’. Las autoridades mantienen operativos de seguridad en el Norte de Antioquia para dar con el paradero de los terroristas.

Las autoridades departamentales intensificaron las acciones de seguridad en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, luego de un atentado con explosivos ocurrido en la noche del viernes santo en pleno casco urbano.

Como parte de la respuesta institucional, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

Durante la mañana de este sábado se desarrolla un consejo de seguridad en la zona, con la participación de diferentes autoridades, con el objetivo de analizar lo ocurrido y avanzar en las primeras líneas investigativas que permitan esclarecer el hecho violento.

El ataque provocó afectaciones materiales en varias edificaciones cercanas, así como daños a por lo menos cuatro motocicletas que se encontraban en el sector. Además, el hecho dejó uniformados de la Policía lesionados, lo que elevó la preocupación por las condiciones de seguridad en esta población del Norte antioqueño.

Frente a lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció públicamente y confirmó la recompensa económica como medida para incentivar la colaboración ciudadana en el proceso investigativo.

Esto le podría interesar: Atentado terrorista en Briceño: Moto-bomba estalla frente a la estación de Policía y deja un uniformado herido

A través de su cuenta en la red social X, manifestó: “Ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño”.

Ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño. Este atentado dejó un Policía herido y daños materiales. pic.twitter.com/seMHSKT3Af — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 4, 2026

Sobre las circunstancias del atentado, las autoridades manejan varias hipótesis. Una de las principales indica que el artefacto explosivo habría sido acondicionado en una motocicleta y detonado en el lugar. Sin embargo, también se evalúa otra posible modalidad: que el explosivo hubiera sido lanzado desde un dron, presuntamente por integrantes ilegales vinculados a alias Primo Gay, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, informó que un artefacto explosivo fue lanzado contra una garita frente a la estación de policía del municipio, dejando como resultado dos uniformados lesionados: uno con una herida en la rodilla izquierda, al parecer con posible fractura, y otro con aturdimiento causado por la fuerte explosión.

Las autoridades continúan recopilando información en el terreno y no descartan nuevas líneas de investigación a medida que avancen las indagaciones. Se espera que al finalizar la jornada se den a conocer conclusiones oficiales derivadas del consejo de seguridad, así como posibles avances en la identificación de los responsables.

Mientras tanto, desde la Gobernación reiteraron el llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita esclarecer lo sucedido, insistiendo en que la denuncia oportuna es clave para dar con los autores de este tipo de ataques y evitar nuevos hechos de violencia en la región.