A la cárcel mandaron a los venezolanos que habrían asesinado a habitante de calle en el centro de Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión en contra de los ciudadanos extranjeros Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, como presuntos responsables de asesinar a un habitante de calle en el centro de la capital antioqueña.

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Prado Centro de Medellín la tarde del pasado 8 de noviembre cuando, al parecer, los procesados atacaron con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto de metro. El habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata.

En contexto: ¡Los pillaron huyendo! Dos hombres fueron capturados minutos después de un homicidio en pleno centro de Medellín

Los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi. Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja impregnada de una sustancia similar a la sangre.

Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la URI, por el delito de homicidio agravado.

