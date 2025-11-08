Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en el centro de Medellín tras ser señalados como los presuntos responsables de un homicidio en La Candelaria. Gracias a las cámaras del sistema 123, las patrullas ubicaron a los sospechosos cuando intentaban huir. Ambos portaban armas blancas y se encontraban de manera irregular en el país, por lo que fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

¡Los pillaron huyendo! Dos hombres fueron capturados minutos después de un homicidio en pleno centro de Medellín

Una rápida reacción de las autoridades permitió la captura de dos hombres, ambos de nacionalidad venezolana, presuntamente implicados en un homicidio ocurrido en la madrugada en el sector de La Candelaria, pleno centro de Medellín.

El hecho fue detectado por los operadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123, quienes observaron a través de las cámaras la agresión y alertaron de inmediato a las patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Gracias al seguimiento en tiempo real y al apoyo de la comunidad, las autoridades lograron interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar del lugar.

Esto le podría interesar: HHombre reportado desaparecido fue hallado muerto en una quebrada entre Medellín y Bello

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron en poder de los capturados dos armas blancas, tipo cuchillo y navaja, que habrían sido utilizadas en el ataque. Posteriormente, se verificó que los dos hombres se encontraban de manera irregular en el país.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar las investigaciones correspondientes y definir su situación judicial.

Este hecho pone en evidencia la importancia del sistema de videovigilancia del 123 y del apoyo ciudadano, herramientas que resultaron clave para ubicar a los presuntos responsables y evitar que escaparan tras el crimen ocurrido en el centro de Medellín.