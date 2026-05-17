Resumen: La banda de Yeison Jiménez anunció los requisitos para participar en el reality con el que busca nuevas voces para continuar el legado musical del artista. Los interesados deberán grabar un video cantando una de sus canciones, publicarlo en redes sociales y completar un formulario en la página oficial de la agrupación. El proceso será gratuito, las audiciones se realizarán en Bogotá y las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de mayo de 2026.

¡A cantar como ‘El Aventurero’! Estos son los requisitos para participar en el reality de la banda de Yeison Jiménez

La agrupación que acompañó durante años al cantante de música popular Yeison Jiménez dio nuevos detalles sobre el reality con el que busca encontrar nuevas voces para continuar interpretando el repertorio del artista. La información fue revelada luego de varios días de polémica y comentarios en redes sociales alrededor de la convocatoria.

La controversia surgió después de que algunos seguidores interpretaran el proyecto como un supuesto intento de reemplazar al intérprete de éxitos como “Ya no mi amor”. Incluso, el exintegrante de la agrupación Miguel Huertas cuestionó públicamente la iniciativa, lo que generó debate entre fanáticos del género popular.

Sin embargo, este sábado 16 de mayo apareció Thaliana Jiménez, hija menor del artista, para aclarar el objetivo real del proceso que adelanta la denominada Banda del Aventurero.

“Mi papá cantaba muy bonito, y la banda de él está buscando a alguien que también cante bonito para seguir cantando sus canciones, no para reemplazar a nadie”, expresó la menor en un video difundido a través de las redes oficiales del grupo musical.

Tras ese pronunciamiento, el equipo liderado por Rafael Muñoz, mánager de la agrupación, publicó oficialmente las condiciones para participar en el reality, que se desarrollará en Bogotá y que pretende mantener vivo el legado musical del cantante.

Así será el proceso para participar

De acuerdo con la convocatoria compartida en redes sociales, las personas interesadas deberán grabar un video de máximo un minuto interpretando una canción de Yeison Jiménez.

Posteriormente, el contenido deberá publicarse en TikTok e Instagram etiquetando la cuenta oficial @bandadelaventurero y usando el hashtag #BandadelAventureroReality.

Luego de compartir el video, cada participante tendrá que ingresar al sitio oficial de la agrupación y diligenciar un formulario de inscripción en el que deberá adjuntar los enlaces de las publicaciones realizadas en ambas plataformas digitales.

Esto le podría interesar: “Buenas noches, mor”: Feid emocionó a fans con inesperado mensaje a Karol G tras ganar premio por ‘Verano Rosa’

La organización también precisó que las cuentas desde las cuales se publiquen los videos deben permanecer públicas para que el material pueda ser verificado correctamente durante el proceso de selección.

Convocatoria gratuita y advertencia por posibles estafas

La banda aclaró que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 21 de mayo de 2026 y reiteró que todo el proceso es completamente gratuito.

Por esta razón, hicieron un llamado a los seguidores y aspirantes para no caer en posibles engaños o cobros indebidos relacionados con la convocatoria, especialmente ante antecedentes de estafas que se han presentado en proyectos vinculados al nombre del artista.

“Llegó el momento de encontrar las nuevas voces del legado de Yeison Jiménez”, señala el anuncio publicado por la agrupación en sus plataformas digitales.

Requisitos banda del aventurero pic.twitter.com/DXbwtuKJrS — Solo Virales (@chisme_famosos7) May 17, 2026

Además, el equipo explicó que la intención del reality no sería escoger únicamente a un cantante principal, sino abrir espacio para que dos artistas puedan integrarse al proyecto musical y continuar interpretando las canciones que hicieron popular al cantante colombiano.

Las audiciones presenciales se realizarán en Bogotá y, mientras avanza el proceso, la agrupación continúa compartiendo contenido relacionado con el legado artístico del intérprete y la búsqueda de nuevos talentos dentro de la música popular colombiana.