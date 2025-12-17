¡93 ataques en 4 días del paro armado! ELN paraliza 9 departamentos con explosivos y hostigamientos

Resumen: El ELN ejecutó 93 ataques en 9 departamentos durante su paro armado. Dos policías muertos en Cali, explosivos, buses quemados y bloqueos masivos en Colombia entre el 14 y 17 de diciembre.

Colombia vivió cuatro días de caos. Entre el domingo 14 y este miércoles 17 de diciembre, el ELN ejecutó lo que denominó ‘paro armado’ en nueve departamentos del país, dejando un saldo de 93 eventos violentos que afectaron carreteras, oleoductos, estaciones policiales y población civil.

El paro armado incluyó 48 acciones directas contra la Fuerza Pública, la instalación de 10 artefactos explosivos (18 fueron detonados), la quema de cuatro vehículos, daños a un peaje, afectación a la red férrea, dos combates, un hostigamiento y 12 acciones de proselitismo mediante banderas, grafitis y mensajes intimidatorios en rutas nacionales.

Valle del Cauca registró las víctimas más graves: en Cali, un paro coordinado culminó con la activación de un explosivo al paso de una patrulla policial sobre la Autopista Simón Bolívar, dejando dos subintendentes muertos. En Buenaventura, la vía hacia Buga fue clausurada por la presencia de un cilindro bomba.

Arauca concentró uno de los mayores volúmenes de ataques. En Arauquita, Tame y Fortul, estructuras como ‘Camilo Cien Fuegos’ y ‘Omaira Montoya Henao’ instalaron cilindros explosivos en accesos a poblados, quemaron un vehículo petrolero y dejaron un civil herido tras una detonación en zona rural de Tame.

El Cauca también sufrió el impacto: retenes ilegales sobre la Panamericana en Mondomo, marcación de vehículos con consignas del grupo armado, banderas en Cajibío, Piendamó, Patía y Caldono, además de un ataque con dron explosivo contra una subestación policial en Patía que hirió a un uniformado.

En Antioquia, la situación se concentró en Copacabana, Valdivia y Salgar, donde se incineró un bus intermunicipal en la vía Medellín-Costa Atlántica, se instalaron banderas con explosivos y se registró un combate en Valdivia entre el Ejército y el frente ‘Héroes de Tarazá’, sin bajas militares reportadas.

Cesar no fue la excepción: bloqueos viales, ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en La Gloria, artefactos en la Ruta del Sol y ofensivas contra estaciones de Policía en Chiriguaná y Pelaya. Unidades del Ejército neutralizaron múltiples explosivos en Curumaní y La Jagua de Ibirico.

Norte de Santander registró cierres masivos en Pamplonita, Tibú y Villa del Rosario por cilindros sospechosos, avisos intimidatorios en corredores Cúcuta-Tibú y Cúcuta-Sardinata, además de un ataque con ráfagas de fusil contra la estación policial de Puerto Santander.

La Guajira reportó combates en Maicao donde el ELN abandonó armamento, quema de un tractocamión, afectación a la línea férrea entre Albania y Uribia, y un hostigamiento a base militar en Villanueva.

En Santander, una motocicleta bomba fue ubicada en el peaje La Lizama, hubo cierres preventivos en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y una explosión sobre una línea de gas en Barrancabermeja cuya magnitud aún está siendo verificada.

El Tolima solo reportó el hallazgo de un objeto con insignias del ELN en un puente de Flandes, que fue retirado sin confirmación de explosivos.

Pese a todos los ataques terroristas, Antonio García, máximo comandante del ELN, indicó que el grupo armado mantiene disposición en avanzar con lo pactado en el proceso de paz con el Gobierno.

