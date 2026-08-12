90 municipios de Antioquia reportan afectaciones tras el terremoto

Resumen: 90 municipios afectados en Antioquia hacen parte del balance tras el terremoto. Hay daños en viviendas, hospitales, colegios, iglesias y sedes públicas.

90 municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, hacen parte del más reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia, mientras los equipos técnicos continúan recorriendo el departamento para determinar el estado de las estructuras comprometidas y establecer las medidas necesarias.

Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), explicó que durante la jornada anterior ingenieros estructurales y geólogos estuvieron en 11 municipios realizando inspecciones.

Este miércoles 12 de agosto, la atención se concentra especialmente en los centros hospitalarios que reportaron daños y en la sede de la Alcaldía de La Pintada, cuya evacuación fue recomendada por los técnicos.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran 1.501 viviendas urbanas y rurales, 250 instituciones educativas, 21 centros hospitalarios y 49 iglesias. También presentan daños 22 sedes de alcaldías municipales, cuatro estaciones de Policía, tres casas de la cultura y siete escenarios deportivos.

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Ante el panorama, el Dagran acompaña a los consejos municipales de gestión del riesgo en las inspecciones y en la definición de acciones preventivas. Además, la Gobernación anunció un banco de materiales, en conjunto con la Empresa de Vivienda de Antioquia, para facilitar insumos destinados a las reparaciones requeridas.

Los municipios afectados están distribuidos en diferentes regiones de Antioquia, entre ellas Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá.

Paralelamente, Antioquia mantiene apoyo para la atención de la emergencia en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las evaluaciones continúan en los municipios afectados, mientras las autoridades avanzan en la identificación de daños y en el acompañamiento a las administraciones locales.

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