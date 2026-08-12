Resumen: A pesar de no ser visible en nuestra región, ¡la tecnología nos acerca al espacio! Agencias espaciales de todo el planeta, lideradas por la NASA, están realizando transmisiones ininterrumpidas

¡Mírelo EN VIVO aquí! La NASA transmite el impresionante Eclipse Total de Sol de este 12 de agosto

Minuto30.com .- Justamente hoy está ocurriendo uno de los eventos astronómicos más importantes y esperados del año: un Eclipse Total de Sol. Durante este majestuoso fenómeno, la Luna se interpone milimétricamente entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo el disco solar y oscureciendo el cielo temporalmente en pleno día.

¿Se podrá ver en Colombia?

Lamentablemente, este evento astronómico no es visible desde Colombia ni desde el resto de Sudamérica o México. La trayectoria de la sombra de la Luna pasa demasiado al norte de nuestro continente, por lo que el día en el territorio nacional transcurrirá con total normalidad y sin oscurecimiento físico.

La franja de totalidad (donde el Sol se oculta al 100%) está atravesando principalmente el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico y el norte y centro de España. En otras regiones de Europa, el norte de Estados Unidos y parte de Canadá, se puede observar de forma parcial.

¡Siga la transmisión oficial de la NASA!

A pesar de no ser visible en nuestra región, ¡la tecnología nos acerca al espacio! Agencias espaciales de todo el planeta, lideradas por la NASA, están realizando transmisiones ininterrumpidas y en alta definición a través de YouTube para que cualquier persona en el mundo pueda apreciar la corona solar.

La fase de totalidad (oscuridad máxima) tiene una duración máxima de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos, un momento cumbre que usted puede disfrutar sin necesidad de gafas especiales.

No deje pasar esta oportunidad, ya que los eclipses totales de sol en zonas accesibles y pobladas no ocurren todos los días, y presenciar el famoso «anillo de diamantes», así sea a través de la pantalla, es un espectáculo natural sin igual.