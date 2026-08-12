¡Mírelo EN VIVO aquí! La NASA transmite el impresionante Eclipse Total de Sol de este 12 de agosto

Resumen: A pesar de no ser visible en nuestra región, ¡la tecnología nos acerca al espacio! Agencias espaciales de todo el planeta, lideradas por la NASA, están realizando transmisiones ininterrumpidas
Minuto30.com .- Justamente hoy está ocurriendo uno de los eventos astronómicos más importantes y esperados del año: un Eclipse Total de Sol. Durante este majestuoso fenómeno, la Luna se interpone milimétricamente entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo el disco solar y oscureciendo el cielo temporalmente en pleno día.
¿Se podrá ver en Colombia?
Lamentablemente, este evento astronómico no es visible desde Colombia ni desde el resto de Sudamérica o México. La trayectoria de la sombra de la Luna pasa demasiado al norte de nuestro continente, por lo que el día en el territorio nacional transcurrirá con total normalidad y sin oscurecimiento físico.
La franja de totalidad (donde el Sol se oculta al 100%) está atravesando principalmente el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico y el norte y centro de España. En otras regiones de Europa, el norte de Estados Unidos y parte de Canadá, se puede observar de forma parcial.
¡Siga la transmisión oficial de la NASA!
A pesar de no ser visible en nuestra región, ¡la tecnología nos acerca al espacio! Agencias espaciales de todo el planeta, lideradas por la NASA, están realizando transmisiones ininterrumpidas y en alta definición a través de YouTube para que cualquier persona en el mundo pueda apreciar la corona solar.
La fase de totalidad (oscuridad máxima) tiene una duración máxima de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos, un momento cumbre que usted puede disfrutar sin necesidad de gafas especiales.
No deje pasar esta oportunidad, ya que los eclipses totales de sol en zonas accesibles y pobladas no ocurren todos los días, y presenciar el famoso «anillo de diamantes», así sea a través de la pantalla, es un espectáculo natural sin igual.
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