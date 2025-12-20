Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    88 lesionados por pólvora en Antioquia y un niño de 3 años entre las víctimas: crece la alarma

    La pólvora sigue dejando víctimas en Antioquia. El más reciente caso involucra un menor de 3 años resultó quemado en Itagüí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    88 lesionados por pólvora en Antioquia y un niño de 3 años entre las víctimas: crece la alarma
    Foto sacada de redes sociales.
    88 lesionados por pólvora en Antioquia y un niño de 3 años entre las víctimas: crece la alarma

    Resumen: Antioquia registra 88 personas lesionadas por pólvora en la temporada 2025–2026. Medellín lidera los casos y las unidades de quemados están al 100%.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La pólvora continúa dejando un preocupante balance en Antioquia durante la temporada decembrina. Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado por el Instituto Nacional de Salud (INS), el departamento ya acumula 88 personas lesionadas por pólvora.

    De acuerdo con el informe oficial, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del viernes 19 de diciembre, se registraron seis nuevos casos en diferentes municipios del departamento, la mayoría de ellos en Medellín.

    Posteriormente, entre las 2:01 p.m. del viernes y las 8:00 a.m. de este sábado 20 de diciembre, se confirmó un caso adicional que involucra a un menor de edad.

    En Medellín, cinco adultos resultaron lesionados por distintos elementos pirotécnicos como papeletas, voladores, cohetes y luces de bengala.

    Las víctimas, con edades entre los 20 y 35 años, presentaron quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y daños auditivos, tanto por manipulación directa como por estar observando el uso de pólvora.

    En el municipio de El Bagre, un adulto de 24 años sufrió lesiones en mano y dedos tras manipular pólvora tipo papeleta.

    El caso más reciente se reportó en Itagüí, donde un menor de apenas tres años resultó con una quemadura de primer grado en la mano mientras observaba el uso de luces de bengala, hecho que vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que enfrentan los niños durante estas celebraciones.

    Lea también: ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    Con estos registros, Antioquia alcanza los 88 lesionados en la temporada 2025–2026, frente a los 70 casos reportados a la misma fecha en 2024, lo que representa un incremento cercano al 26%.

    Del total de afectados, 25 son menores de edad, 63 adultos y ocho personas han sufrido amputaciones.

    Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

    Ante este escenario, la Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Soy Antipólvora”, insistiendo en que “la alegría no se quema, se comparte”, y recordando que el uso de pólvora sigue siendo una de las principales causas de emergencias durante la temporada de fin de año.

    departamento ya acumula 88 personas lesionadas por pólvora

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.