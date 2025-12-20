Resumen: Antioquia registra 88 personas lesionadas por pólvora en la temporada 2025–2026. Medellín lidera los casos y las unidades de quemados están al 100%.

88 lesionados por pólvora en Antioquia y un niño de 3 años entre las víctimas: crece la alarma

La pólvora continúa dejando un preocupante balance en Antioquia durante la temporada decembrina. Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado por el Instituto Nacional de Salud (INS), el departamento ya acumula 88 personas lesionadas por pólvora.

De acuerdo con el informe oficial, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del viernes 19 de diciembre, se registraron seis nuevos casos en diferentes municipios del departamento, la mayoría de ellos en Medellín.

Posteriormente, entre las 2:01 p.m. del viernes y las 8:00 a.m. de este sábado 20 de diciembre, se confirmó un caso adicional que involucra a un menor de edad.

En Medellín, cinco adultos resultaron lesionados por distintos elementos pirotécnicos como papeletas, voladores, cohetes y luces de bengala.

Las víctimas, con edades entre los 20 y 35 años, presentaron quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y daños auditivos, tanto por manipulación directa como por estar observando el uso de pólvora.

En el municipio de El Bagre, un adulto de 24 años sufrió lesiones en mano y dedos tras manipular pólvora tipo papeleta.

El caso más reciente se reportó en Itagüí, donde un menor de apenas tres años resultó con una quemadura de primer grado en la mano mientras observaba el uso de luces de bengala, hecho que vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que enfrentan los niños durante estas celebraciones.

Con estos registros, Antioquia alcanza los 88 lesionados en la temporada 2025–2026, frente a los 70 casos reportados a la misma fecha en 2024, lo que representa un incremento cercano al 26%.

Del total de afectados, 25 son menores de edad, 63 adultos y ocho personas han sufrido amputaciones.

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

Ante este escenario, la Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Soy Antipólvora”, insistiendo en que “la alegría no se quema, se comparte”, y recordando que el uso de pólvora sigue siendo una de las principales causas de emergencias durante la temporada de fin de año.

