Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    • ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional
    Hinchas de Atlético Nacional piden contratar a las virales "contorsionistas" como cábala para conquistar la próxima Copa Sudamericana 2026. Foto: Tomada de video
    Compartir:
    • ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    Resumen: Tras la viralización de un video donde dos hinchas de Atlético Nacional realizaron un curioso gesto de contorsionismo con sus brazos durante la final de la Copa BetPlay, la afición ha volcado sus redes sociales para pedir al club que las contrate formalmente. El particular movimiento, que muchos bromearon calificando de "brujería" o amuleto para el título obtenido, se convirtió en un fenómeno digital que ahora los seguidores asocian con la buena energía necesaria para encarar la próxima Copa Sudamericana. Con este llamado, la hinchada espera que la presencia de estas mujeres sea la cábala definitiva para conquistar el trofeo continental que le falta a la vitrina del equipo paisa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Después del éxito que tuvieron dos hermosas hinchas verdolagas que, con su acto de contorsionismo se tomaron las redes sociales, ahora el clamor a Atlético Nacional es para que las contraten.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Y es que el video, publicado por Atlético Nacional, dejó ver a las dos fanáticas, apretando como la mayoría, ante cada riesgo de gol del DIM.

    En el mismo lapso del partido en el que se destacó la reacción de la mamá de David Ospina, se ve a las dos mujeres cruzando los brazos de una forma que ‘hasta la Nasa’ está estudiando.

    En todo caso, el acto de contorsionismo, o de ‘brujería’ para muchos, fue interpretado como una de las acciones definitivas para que el verde se alzara con el título de la Copa BetPlay.

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    El video, replicado por Minuto30, se hizo viral y los comentarios no se hicieron esperar. Al unísono, los verdolagas le mandaron un mensaje al verde paisa.

    Contraten a las dos, para que con su vibra, contagien de buena energía al equipo en la Copa Sudamericana, título que el equipo no tiene.

    Como se recordará, la del 2016 estuvo cerca de ser ganada, pero ante la tragedia del Chapecoense, el equipo solicitó a la Conmebol ceder el título al club brasileño.

    Las virales damas están listas, con contrato o sin él, para llegar de nuevo al Atanasio Girardot a hacer su aporte para el sueño del equipo en la otra mitad de la gloria.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Vuelve Samuel Velásquez al verde paisa? El lateral habló de su posible regreso a Atlético Nacional

    ¡Jorman siendo Jorman! Divertido video en la sede del equipo: Todos de vacaciones, menos él

    ¡Vamos, papi! ¿Ya se enamoraron de la mamá de David Ospina? Los Del Sur le quedaron en pañales

    ¿Celebran los verdolagas? Facundo Batista se habría despedido de sus compañeros de Atlético Nacional

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    ¿Vuelve Samuel Velásquez al verde paisa? El lateral habló de su posible regreso a Atlético Nacional

    ¿Vuelve Samuel Velásquez al verde paisa? El lateral habló de su posible regreso a Atlético Nacional

    ¡Jorman siendo Jorman! Divertido video en la sede del equipo: Todos de vacaciones, menos él

    ¡Jorman siendo Jorman! Divertido video en la sede del equipo: Todos de vacaciones, menos él

    ¡Vamos, papi! ¿Ya se enamoraron de la mamá de David Ospina? Los Del Sur le quedaron en pañales

    ¡Vamos, papi! ¿Ya se enamoraron de la mamá de David Ospina? Los Del Sur le quedaron en pañales

    ¿Celebran los verdolagas? Facundo Batista se habría despedido de sus compañeros de Atlético Nacional

    ¿Celebran los verdolagas? Facundo Batista se habría despedido de sus compañeros de Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]