Después del éxito que tuvieron dos hermosas hinchas verdolagas que, con su acto de contorsionismo se tomaron las redes sociales, ahora el clamor a Atlético Nacional es para que las contraten.

Y es que el video, publicado por Atlético Nacional, dejó ver a las dos fanáticas, apretando como la mayoría, ante cada riesgo de gol del DIM.

En el mismo lapso del partido en el que se destacó la reacción de la mamá de David Ospina, se ve a las dos mujeres cruzando los brazos de una forma que ‘hasta la Nasa’ está estudiando.

En todo caso, el acto de contorsionismo, o de ‘brujería’ para muchos, fue interpretado como una de las acciones definitivas para que el verde se alzara con el título de la Copa BetPlay.

¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

El video, replicado por Minuto30, se hizo viral y los comentarios no se hicieron esperar. Al unísono, los verdolagas le mandaron un mensaje al verde paisa.

Contraten a las dos, para que con su vibra, contagien de buena energía al equipo en la Copa Sudamericana, título que el equipo no tiene.

Como se recordará, la del 2016 estuvo cerca de ser ganada, pero ante la tragedia del Chapecoense, el equipo solicitó a la Conmebol ceder el título al club brasileño.

Las virales damas están listas, con contrato o sin él, para llegar de nuevo al Atanasio Girardot a hacer su aporte para el sueño del equipo en la otra mitad de la gloria.

