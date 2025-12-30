Minuto30
    En Millonarios se morían por él y apenas llegó a Nacional dijo que llegó al equipo más grande del país
    Foto tomada de Instagram.
    Resumen: Atlético Nacional concretó su primer refuerzo para la temporada 2026 con la incorporación de Nicolás Rodríguez, extremo de 19 años procedente del Orlando City de la MLS. El propio jugador confirmó su llegada en condición de préstamo por un año con opción de compra, destacando que aterriza en "el club más grande de Colombia" con la misión de aportar velocidad por la banda derecha en la Copa Sudamericana. Con este fichaje, el equipo verdolaga inicia su proceso de renovación de nómina tras una serie de salidas, apostando por jugadores de proyección internacional bajo el mando de Diego Arias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El silencio en el mercado de pases de Atlético Nacional está a punto de romperse. Mientras la hinchada esperaba noticias tras el anuncio de varias salidas, el propio protagonista confirmó el primer refuerzo para el 2026: Nicolás Rodríguez. El extremo de 19 años, joya del Orlando City, aterrizará en Medellín para asumir el reto de la Copa Sudamericana y la liga local.

    Una apuesta de proyección internacional

    Rodríguez, quien viene de formarse en el fútbol de los Estados Unidos, no ocultó su emoción por vestir la verde y blanca. En declaraciones exclusivas a RTVC, el juvenil dejó claro que su llegada al “Rey de Copas” es el salto más ambicioso de su corta pero prometedora carrera.

    “Tomo la decisión de venir a uno de los más grandes de Sudamérica, el más grande en Colombia. El club me contacta para ser un jugador de proyección que pueda ayudar por banda derecha”, confesó el atacante.

    Los detalles de la operación

    A falta de la firma oficial y los exámenes médicos, la dirigencia verdolaga habría logrado un acuerdo estratégico con el equipo de la MLS:

    Condición: Llega a préstamo por un año.

    Opción de compra: Nacional se asegura una cláusula para adquirir sus derechos económicos si el jugador rinde según lo esperado.

    Misión: Reforzar los costados, una zona donde el equipo de Diego Arias ha sufrido bajas sensibles de cara a la temporada 2026.

    Con este movimiento, Nacional empieza a darle forma a una nómina que busca recuperar el protagonismo internacional en la Sudamericana, apostando por talento joven con mentalidad ganadora.

    • Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.

