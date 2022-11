“Han pasado 80 días y no dicen de qué murió”: familia de joven que estaba detenido en Estación de Policía de Itagüí

León David Sepúlveda, de 21 años de edad, murió el pasado 19 de agosto, mientras estaba recluido en la subestación de Policía Los Gómez de Itagüí, y 80 días después no hay dictamen de Medicila Legal que indique la causa de la muerte.

“Esta son las alturas de que no sabemos sobre la muerte de él y no nos dan información de nada de lo que pasó y de cómo murió. Solo queremos saber la verdad que tanto ocultan”, dijo un hermano del joven.

Los familiares han realizado protestas y enviado derechos de petición para conocer la causa de la muerte, pero hasta el momento no han recibido respuestas:

“Cuál es el misterio de todo o que no quieren que nosotros nos enteremos no sé por qué tanta espera con unos estudios si de medicina legal nos habían dicho que en 10 días salían los resultados. ¿Qué pasa que aún no nos entregan nada de pruebas? El abogado ha enviado varios derechos de petición y nada que arrojan la verdad. Solo queremos que se haga justicia para que su muerte no quede impune”, agregó el familia.

Según el relato de los familiares, tras la muerte de David, el joven estuvo con síntomas durante tres días al interior de su celda, hasta que fue trasladado a un hospital, para finalmente morir.

En su momento el Brigadier General Javier Josué Martín Gámez, quien hasta ese momento era el comandante de la Policía MEVAL, dijo que el joven fallecido, primero fue atendido en el centro de reclusión y que la causa de la muerte era materia de investigación.

