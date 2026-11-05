Resumen: Operativos de la Secretaría de Movilidad dejaron 73 comparendos a motociclistas por invadir andenes y puentes peatonales de Medellín. En 2026 ya van 1.046 sanciones y 15 motos inmovilizadas.

73 comparendos por subirse con la moto a puentes y andenes: la nueva arremetida de Movilidad en Medellín

Subir la moto a un puente peatonal o atravesar un andén para ahorrarse unos minutos les salió caro a decenas de motociclistas en Medellín. En las últimas horas, las autoridades de tránsito impusieron 73 comparendos a conductores que circularon por espacios destinados exclusivamente a los peatones.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, más de 50 agentes participaron en 23 intervenciones realizadas en diferentes barrios de la ciudad, donde se reforzó la presencia institucional con operativos de control en puentes peatonales, andenes y otros corredores exclusivos para quienes se desplazan a pie.

La entidad recordó que esta maniobra, que algunos conductores ven como un «atajo» para esquivar los trancones, pone en riesgo a los peatones, en especial a los niños, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida que transitan a diario por estos espacios. Un descuido de un conductor sobre una moto en uno de estos corredores puede terminar en un accidente con consecuencias graves para quienes van caminando.

Vale recordar que la norma de tránsito es clara: los vehículos motorizados no pueden transitar por aceras, andenes, puentes peatonales, camellones ni demás zonas exclusivas para el paso de las personas. Estos espacios hacen parte de la infraestructura peatonal de la ciudad y su invasión es una de las infracciones más recurrentes y peligrosas que cometen algunos motociclistas.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cuánto vale el comparendo por subir la moto a un puente peatonal?

Los motociclistas sorprendidos rodando por andenes o puentes peatonales se exponen a una multa de $1.266.000, más los gastos administrativos que se generan con el proceso. Y la cosa no queda ahí: cuando la infracción se presenta en pleno operativo, la motocicleta puede ser inmovilizada y trasladada a los patios de tránsito, lo que suma los costos de la grúa y del estacionamiento, además del tiempo que toma el trámite para recuperarla.

Las autoridades explicaron que los comparendos se impusieron en intervenciones puntuales hechas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de recuperar los espacios peatonales y garantizar que los ciudadanos puedan caminar tranquilos, sin tener que esquivar motos en las zonas que están hechas para ellos.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Así va el balance de los operativos en Medellín en 2026

En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Movilidad ha realizado 170 intervenciones de este tipo en Medellín, con un balance de 1.046 comparendos impuestos a motociclistas y 15 motocicletas inmovilizadas por infringir la norma.

Estos controles hacen parte de la estrategia que adelanta la Alcaldía de Medellín para proteger a los actores viales más vulnerables. Y no son los únicos golpes a las infracciones de las últimas semanas: a finales de octubre, un comando situacional en Las Palmas y sectores de Envigado dejó 148 comparendos por distintas faltas de tránsito, mientras que en la avenida 45 de Manrique los controles permanentes han dejado cientos de sanciones y vehículos inmovilizados en lo que va del año.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a respetar los espacios peatonales y anunciaron que los operativos seguirán desplegándose en diferentes puntos de Medellín, en distintos horarios. Quienes vean motociclistas transitando por andenes o puentes peatonales pueden reportar la situación ante las autoridades de tránsito.

Para los motociclistas, la recomendación es clara: los puentes peatonales y los andenes son de uso exclusivo de las personas que caminan. Lo correcto es circular por las vías vehiculares, respetar la señalización y estacionar solo en los lugares permitidos. Evitarse un trancón de unos minutos no justifica poner en riesgo a los demás ni exponerse a una sanción que supera el millón de pesos y que, en el peor de los casos, puede terminar con la moto parqueada en los patios.