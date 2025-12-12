Ya van 6 amputados y 65 lesionados por pólvora en Antioquia

Resumen: Antioquia reporta 65 lesionados por pólvora en temporada 2025-2026, un aumento del 27,5% frente al año anterior. Las unidades de quemados están al 100% de ocupación pese a campaña Antipólvora.

El reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud (INS) entre las 8:00 a.m. del 11 de diciembre y las 8:00 a.m. de hoy 12 de diciembre registró 3 casos nuevos de lesiones por pólvora en Antioquia.

Los casos reportados el 11 de diciembre entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. son:

Medellín: menor de 5 años con daño auditivo por luces de bengala, como observador. Otro menor de 6 años con quemadura de segundo grado en la cara por voladores, como observador. Y un adulto de 29 años con quemadura de segundo grado en miembros superiores por elemento sin dato.

No se presentaron casos en el reporte del 11 de diciembre de 2:01 p.m. a hoy 12 de diciembre a las 8:00 a.m.

De esta manera, los casos acumulados a la fecha llegan a 65 lesionados por pólvora en Antioquia durante la temporada 2025-2026, lo que representa un aumento del 27,5% frente a los 51 casos registrados en el mismo periodo de 2024-2025.

De los 65 lesionados, 19 son menores de edad y 46 son adultos. Lo más grave es que ya se registran 6 casos de amputaciones, secuelas permanentes que cambiarán para siempre la vida de estas personas.

Según el balance de la Gobernación, Medellín encabeza la lista de municipios con más casos, reportando 33 lesionados, seguido por Bello con 5, Itagüí con 3, El Bagre con 2, Uramita con 2, Segovia con 2, Nechí con 2 y Chigorodó con 2.

Otros municipios con casos registrados incluyen Remedios, Caucasia, Necoclí, Tarazá, Envigado, Cáceres, El Santuario, Puerto Triunfo, Granada, La Ceja, San Pedro de Urabá, Zaragoza, Girardota y Copacabana, cada uno con un lesionado.

Unidades de quemados saturadas

Hasta el momento, en el departamento no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol. Sin embargo, la situación en los hospitales es crítica: en Antioquia la ocupación en las unidades de quemados de adultos y pediátrica se encuentra al 100%.

Esta saturación hospitalaria genera preocupación entre las autoridades de salud, que temen no poder atender adecuadamente los casos que se presenten en los días restantes de diciembre, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que disfrute de las festividades de manera responsable, recordando que “la alegría no se quema, se comparte”, y que el uso de pólvora puede dejar secuelas permanentes o incluso causar la muerte.

