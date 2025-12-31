Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La pólvora volvió a hacer de las suyas: 63 heridos en Medellín al cierre de diciembre

El cierre de diciembre de 2025 deja un balance preocupante en Medellín por cuenta del uso de pólvora. De acuerdo con el más reciente reporte oficial de la Secretaría de Salud, con corte al 31 de diciembre, la capital antioqueña registra 63 personas lesionadas por pólvora, una cifra que supera los casos reportados en el mismo periodo del año anterior y vuelve a encender las alertas en materia de prevención.

Las estadísticas muestran un aumento significativo frente a 2024, cuando se contabilizaron 43 afectados.

Este incremento del 46% refleja que, pese a las campañas institucionales, el uso irresponsable de artefactos pirotécnicos continúa generando consecuencias graves para la salud pública.

Según el informe, los hombres concentran el 76% de los casos, mientras que las mujeres representan el 24%.

La mayoría de los lesionados son adultos mayores de 18 años, con 43 casos, aunque preocupa la afectación de menores de edad: cinco niños entre 0 y 5 años, uno entre 6 y 11 años y 14 adolescentes entre 12 y 17 años resultaron heridos durante la temporada.

En cuanto a la forma de ocurrencia, 30 personas resultaron lesionadas mientras manipulaban pólvora, y otras 29 como observadores, lo que evidencia que el riesgo no solo recae en quien enciende los artefactos.

Las atenciones médicas también reflejan la gravedad de los incidentes: el 29% de los casos requirió hospitalización, mientras que el 71% fue atendido de manera ambulatoria.

Las quemaduras de segundo grado son las más frecuentes, seguidas por lesiones de primer y tercer grado. Además, se reportan casos de laceraciones, contusiones, daño ocular, amputaciones y afectaciones auditivas.

A pesar del número de heridos, las autoridades confirmaron que no se registran intoxicaciones por fósforo blanco ni por alcohol adulterado en la ciudad.

Las comunas con mayor número de lesionados incluyen Laureles–Estadio, Buenos Aires, Robledo, San Javier y Santa Cruz.

Desde la Alcaldía de Medellín reiteraron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana y recordaron que la pólvora no solo pone en riesgo a quien la usa, sino también a niños, adultos mayores y transeúntes, especialmente en celebraciones de fin de año.

