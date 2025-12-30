¡62 quemados con pólvora en Medellín!: Buenos Aires y Laureles lideran emergencias

Resumen: 62 quemados con pólvora en Medellín durante Navidad 2025, aumento del 47% vs 2024. Buenos Aires y Laureles lideran casos. 20 menores afectados y 4 amputaciones registradas. Cifra más alta en 7 años.

La Navidad de 2025 dejó un preocupante aumento en el número de personas quemadas con pólvora en Medellín. Según el reporte oficial de la Alcaldía, a un día de terminarse el año, se registran 62 lesionados acumulados durante la temporada decembrina, lo que representa un incremento del 47% frente a los 42 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

Las cifras muestran que los hombres son los más afectados por el uso de pólvora, representando el 76% de los casos con 47 personas lesionadas, mientras que las mujeres suman el 24% con 15 víctimas.

La mayoría de los heridos son adultos mayores de 18 años, con 42 casos registrados en este rango de edad, aunque también preocupa que 20 menores de edad resultaron afectados durante la celebración navideña.

El mapa de lesionados por comuna revela que Buenos Aires lidera con 10 casos, seguida por Laureles-Estadio con otros 10, Robledo con 8 y San Javier con 6. La distribución geográfica muestra que las zonas con mayor concentración de quemados se encuentran principalmente en el centro y occidente de la ciudad.

Del total de lesionados, el 71% recibió atención ambulatoria con 44 casos, mientras que el 29% requirió hospitalización con 18 personas internadas, lo que evidencia la gravedad de algunas quemaduras provocadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos.

Las quemaduras de segundo grado fueron las más frecuentes con 33 casos, representando el 53,2% del total, seguidas por las de primer grado con 18 casos.

Los tipos de lesiones más frecuentes fueron las quemaduras con 55 casos específicamente clasificados como tal, seguidas por laceraciones con 20 casos. Sin embargo, también se registraron consecuencias graves como 4 amputaciones, 10 contusiones, 6 casos de daño ocular, 4 fracturas y 3 daños auditivos, sumando un total de 102 lesiones acumuladas, ya que algunas víctimas presentaron múltiples tipos de heridas.

La actividad en la que más se presentaron lesiones fue como manipulador de la pólvora con 29 casos, pero también preocupa que otros 29 lesionados eran simples observadores que resultaron heridos por estar cerca de quienes manipulaban los artefactos explosivos.

Como dato positivo, el reporte oficial confirma que no se registraron casos de intoxicados por fósforo blanco ni por alcohol adulterado con metanol durante la temporada decembrina, lo que representa un aspecto favorable en medio de las preocupantes cifras de quemados.

Las autoridades de Medellín han venido realizando operativos de decomiso de pólvora ilegal y campañas de prevención durante toda la temporada, sin embargo, las cifras evidencian que estos esfuerzos no han sido suficientes para contener el aumento de accidentes con artefactos pirotécnicos.

Con la llegada del fin de año y la celebración del 31 de diciembre, las autoridades mantienen la alerta y refuerzan los llamados a la ciudadanía para evitar la manipulación de pólvora y prevenir que la cifra de lesionados continúe aumentando durante las últimas horas de 2025.

