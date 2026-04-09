Resumen: Serna Arboleda y Oyola Santero, en compañía de otros hombres, fueron vistos por los habitantes del sector con el menor de edad vivo. 11 días después, las autoridades encontraron el cuerpo

¡60 de años de cárcel! Condenados por tortura, asesinato y desaparición de Marlon Andrés de 6 años en Villatina

La Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas que dan cuenta de que Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero participaron en los actos de tortura, asesinato y posterior desaparición de un niño de seis años el 5 de agosto de 2019, en el barrio Villatina de Medellín (Antioquia).

En ese sentido, un juez penal de conocimiento los condenó a 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín se conoció que la madre del menor de edad puso en conocimiento de la comunidad un hurto del que había sido víctima. El responsable de dicho ilícito era una persona cercana a los hoy sentenciados, quienes en retaliación por la denuncia pública se llevaron al niño.

Serna Arboleda y Oyola Santero, en compañía de otros hombres, fueron vistos por los habitantes del sector con el menor de edad vivo. 11 días después, las autoridades encontraron el cuerpo en una zona boscosa de la Comuna 8, atado de pies y manos, y con evidentes signos de violencia como quemaduras y golpes en el tórax.

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Por estos hechos, dos adolescentes fueron sancionados.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

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