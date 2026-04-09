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    ¡60 de años de cárcel! Condenados por tortura, asesinato y desaparición de Marlon Andrés de 6 años en Villatina

    El crimen del niño ocurrió el 5 de agosto de 2019, como retaliación por un hurto denunciado por la madre del menor

    Publicado por: SoloDuque

    ¡60 de años de cárcel! Condenados por tortura, asesinato y desaparición de Marlon Andrés de 6 años en Villatina

    Resumen: Serna Arboleda y Oyola Santero, en compañía de otros hombres, fueron vistos por los habitantes del sector con el menor de edad vivo. 11 días después, las autoridades encontraron el cuerpo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas que dan cuenta de que Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero participaron en los actos de tortura, asesinato y posterior desaparición de un niño de seis años el 5 de agosto de 2019, en el barrio Villatina de Medellín (Antioquia).

    En ese sentido, un juez penal de conocimiento los condenó a 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura.

    Lugar donde fue hallado el pequeño cuerpo de Marlon Andrés, el 16 de agosto de 2019. Foto: Minuto30

    En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín se conoció que la madre del menor de edad puso en conocimiento de la comunidad un hurto del que había sido víctima. El responsable de dicho ilícito era una persona cercana a los hoy sentenciados, quienes en retaliación por la denuncia pública se llevaron al niño.

    Serna Arboleda y Oyola Santero, en compañía de otros hombres, fueron vistos por los habitantes del sector con el menor de edad vivo. 11 días después, las autoridades encontraron el cuerpo en una zona boscosa de la Comuna 8, atado de pies y manos, y con evidentes signos de violencia como quemaduras y golpes en el tórax.

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    Entierro de Marlon Andrés, el 22 de agosto de 2019. Foto: Minuto30.com

    Por estos hechos, dos adolescentes fueron sancionados.

    La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

    Le puede interesar: EN VIDEO. ¡Es un adolescente! Cogieron al presunto homicida del pequeño Marlon

    Afiche de búsqueda del pequeño Marlon Andrés, publicado en agosto de 2019. Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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