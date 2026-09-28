¡Iban cargaditos! Cayeron dos hombres con 100 kilos de marihuana en Dabeiba

Resumen: Dos hombres fueron capturados en Dabeiba durante un operativo en carretera donde la Policía incautó cerca de 100 kilos de marihuana ocultos en una camioneta.

Un operativo de prevención y control en una carretera de Antioquia terminó con la captura de dos hombres y la incautación de cerca de 100 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el sector La Vara, sobre la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia.

Durante la inspección a una camioneta, los policías encontraron 100 paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal que, por sus características y olor, correspondería a marihuana. El material estaba embalado y oculto dentro del automotor.

El peso aproximado de la sustancia fue establecido en 100 kilogramos, por lo que los uniformados procedieron con la captura en flagrancia de los dos ocupantes del vehículo. Ambos son investigados por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Además de la droga, las autoridades incautaron la camioneta en la que era transportado el cargamento y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar los procedimientos correspondientes.

El operativo se realizó como parte de las labores de prevención, control y seguridad vial que desarrolla la Policía en los corredores del departamento, especialmente en puntos donde se busca detectar el transporte de sustancias ilícitas.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica y establecer las circunstancias relacionadas con el traslado del cargamento.

La Policía indicó que continuará con los controles en las vías de Antioquia como parte de las acciones para prevenir el transporte de estupefacientes y reforzar la seguridad de quienes se movilizan por estos corredores.

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