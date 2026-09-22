Resumen: Antioquia adelanta acciones para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027, entre ellas la habilitación de 31 reservorios de agua en comunidades de Urabá y la entrega de 23 camiones cisterna. Además, el departamento mantiene vigilancia sobre incendios forestales, embalses, cuencas y condiciones de sequía. En lo que va de 2026 se han registrado 98 incendios que han afectado 491,1 hectáreas, mientras que también se han reforzado las medidas de prevención frente al dengue y la malaria con la entrega de más de 10.000 toldillos.

31 reservorios, 23 camiones y más de 10.000 toldillos: así enfrenta Antioquia los efectos de El Niño

Antioquia avanza en la preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027, con acciones enfocadas en la disponibilidad de agua, la prevención de incendios forestales y el seguimiento de las condiciones climáticas en diferentes zonas del departamento.

Entre las medidas implementadas se encuentran la construcción de 31 reservorios de agua en 11 comunidades del Urabá antioqueño y la entrega de 23 camiones cisterna para reforzar la capacidad de atención en los municipios. De estos vehículos, 18 fueron gestionados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Monitoreo permanente del territorio

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) mantiene seguimiento de las condiciones del territorio a través del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA).

El sistema permite observar variables hidroclimáticas, cuencas priorizadas, condiciones meteomarinas y puntos calientes, además de generar información meteorológica para los municipios y las entidades que hacen parte del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

A este seguimiento se suman los resultados del Estudio de Incendios Forestales realizado por el Dagran el año pasado, mediante el cual fueron identificadas zonas con mayores condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

Con esa información se han realizado jornadas con juntas de acción comunal, organizaciones sociales, instituciones educativas y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, para mejorar la preparación frente a los incendios forestales y promover acciones para reducir el riesgo.

También se brinda asistencia técnica a municipios priorizados como Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Cáceres y Tarazá para acompañar la actualización de sus instrumentos municipales de gestión del riesgo.

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Reservorios y obras para garantizar agua

Hasta la fecha fueron habilitados 31 reservorios en 11 comunidades, principalmente en San Pedro de Urabá y Necoclí, destinados al almacenamiento de agua para actividades domésticas y agrícolas.

A esto se suma una transferencia de $1.100 millones para el mantenimiento, optimización, construcción y ampliación de sistemas de acueducto en Carepa y Urrao. Los recursos también contemplan la construcción del acueducto del barrio La Paz y la ampliación de la red existente en el corregimiento de Puerto Claver, en El Bagre.

98 incendios registrados durante el año

Durante lo corrido de 2026 se han registrado 98 incendios forestales en Antioquia, con una afectación de 491,1 hectáreas. El 73 % de estos eventos ocurrió entre julio y agosto.

Para ampliar la capacidad de respuesta municipal, fueron entregados 23 camiones cisterna con apoyo de la empresa privada y los municipios. De estos, 18 se obtuvieron mediante Obras por Impuestos con el contribuyente Yamaha.

Seguimiento a embalses y cuencas

El departamento realiza seguimiento a las condiciones de los embalses de Guatapé, Playas e Hidroituango en coordinación con EPM, con información destinada al análisis de escenarios y la toma de decisiones durante la temporada.

En materia ambiental, se mantiene coordinación con Codechocó, Corpourabá, Cornare, Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la protección del recurso hídrico y de las cuencas abastecedoras.

Salud y producción rural

La Secretaría de Salud e Inclusión Social adelanta campañas educativas de prevención y estrategias de protección frente al dengue y la malaria. Como parte de estas acciones, se han entregado 10.160 toldillos insecticidas de larga duración en municipios priorizados como Necoclí, Dabeiba, Turbo, San Pedro de Urabá, Carepa, San Juan de Urabá, Arboletes, Cáceres, Urrao, Remedios, Zaragoza, Segovia, Nechí, Vigía del Fuerte, Mutatá y Chigorodó.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente realiza seguimiento a focos de calor, cobertura vegetal, cuerpos de agua y condiciones de sequía, mientras la Secretaría de Desarrollo Económico acompaña a los productores rurales mediante seguimiento agroclimático, asistencia técnica y herramientas de información climática.