¡31 puntos bajo la lupa! JEP ordena buscar posibles cuerpos de desaparecidos en Hidroituango

Resumen: La JEP ordenó elaborar un plan forense para verificar 31 puntos de interés en el área de Hidroituango, incluidos lugares que actualmente están bajo el agua. La decisión también contempla revisar información sobre 30 cuerpos exhumados previamente y establece que EPM deberá brindar apoyo técnico y logístico, aunque la empresa apeló la medida.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una nueva decisión frente a la búsqueda de personas desaparecidas en el área de influencia de Hidroituango, al ordenar la elaboración de un plan que permita avanzar en la verificación de 31 lugares considerados de interés forense.

La medida fue adoptada por la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), que cuestionó que durante el desarrollo del proyecto hidroeléctrico no se hubiera garantizado, de acuerdo con su análisis, una contribución suficiente para localizar, verificar y eventualmente recuperar cuerpos que podrían encontrarse en esta zona del Norte de Antioquia.

Para desarrollar las labores, EPM deberá proporcionar apoyo técnico y logístico. La decisión también contempla la necesidad de establecer procedimientos específicos para los lugares que actualmente están inundados.

Un plan deberá definir cómo se hará la búsqueda

El documento tendrá que establecer los sitios que serán intervenidos, los equipos y entidades encargados, la metodología, las etapas de trabajo y el cronograma. También deberá analizar si técnicamente es posible realizar operaciones subacuáticas en aquellos lugares que quedaron cubiertos por el agua.

A esto se suman medidas relacionadas con la seguridad de las operaciones y el tratamiento de cualquier elemento que eventualmente sea encontrado. El plan deberá contemplar los protocolos de cadena de custodia, documentación y manejo de posibles hallazgos, así como mecanismos para que las víctimas puedan participar durante el proceso.

De los 31 puntos, 21 fueron establecidos mediante cartografías participativas realizadas por el Grupo de Análisis de la Información de la JEP y actualmente se encuentran bajo el agua. Los otros 10 fueron reportados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en jurisdicción de Sabanalarga.

La identificación de estos lugares llevó a la JEP a considerar que todavía no es posible descartar que haya otros sitios que deban ser verificados dentro del área de influencia del proyecto.

Ya había antecedentes de recuperación de restos

La decisión también revisó actuaciones realizadas años atrás en el territorio relacionado con Hidroituango.

Uno de los antecedentes corresponde al traslado de 360 cuerpos provenientes de los cementerios comunitarios de Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque; y Fortuna, en Buriticá. Según lo analizado por la JEP, esas labores no habrían cumplido con los parámetros legales ni con los protocolos forenses que debían aplicarse.

Otro de los elementos revisados está relacionado con un contrato de gestión social entre EPM y la Fundación SOCYA. La información recopilada señala que desde 2011 se habrían realizado exhumaciones en el área de influencia de Hidroituango.

En total, se habla de 30 cuerpos exhumados. Estos hallazgos estuvieron relacionados con 32 posibles lugares de enterramiento identificados en las playas del río Cauca.

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De esos puntos, tres fueron descartados inicialmente. En los otros 29, la Fiscalía General de la Nación adelantó labores de prospección y excavación.

Los procedimientos permitieron encontrar material de interés en 18 de esos lugares: fueron registrados 18 cuerpos completos, con diferentes temporalidades de sepultura, y 12 conjuntos de restos óseos que podrían corresponder a distintas personas.

La JEP pidió información a la Fiscalía

Frente a los 30 cuerpos recuperados, la SAR también impartió una orden a la Fiscalía para conocer su situación actual.

La entidad deberá informar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión, si los cuerpos permanecen bajo su custodia o si están bajo la dirección funcional de fiscales de la institución.

Además, deberá entregar información relacionada con los hallazgos, las condiciones en las que fueron recuperados y la posible existencia de lesiones compatibles con muertes violentas.

La JEP también pidió conocer lo relacionado con una eventual remisión de los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la información disponible sobre los procesos de identificación.

EPM apeló la decisión

La orden de la SAR fue apelada por EPM, que presentó el recurso el 17 de septiembre. Ahora será la Sección de Apelación de la JEP la encargada de estudiar los cuestionamientos planteados por la empresa.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, la JEP considera necesario avanzar en la verificación de los puntos identificados y mantener una búsqueda que permita establecer si existen cuerpos en la zona.

El principal desafío estará en determinar cómo desarrollar las labores en los lugares que permanecen inundados y qué procedimientos forenses deberán aplicarse en caso de localizar restos.